Около 4 миллионов детей нуждаются в поддержке: как война разрушает психику и что делать родителям

Из-за постоянных обстрелов, воздушных тревог и жизни в условиях войны все больше украинских детей сталкиваются с тревогой, страхом и психологическим истощением. Важно не только вовремя заметить эти изменения, но и знать, как поддержать ребенка и помочь ему почувствовать себя в безопасности.

По оценкам общественной организации Gen.Ukrainian, обнародованным в прошлом году со ссылкой на ЮНИСЕФ, в настоящее время в психологической поддержке нуждаются около 4 миллионов украинских детей.

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Что происходит с психикой ребенка во время войны?

До 80% детей находятся в группе риска развития посттравматических реакций, что может влиять на их поведение, эмоциональное состояние и восприятие окружающего мира.

Специалисты отмечают, что психологические проблемы все чаще проявляются у детей младшего возраста. Уже с 9 лет у них могут возникать апатия, тревожность, повышенная раздражительность и другие признаки эмоционального истощения. Дети нередко теряют интерес к любимым занятиям, им становится сложнее концентрироваться, запоминать новую информацию и учиться. Кроме того, они могут испытывать резкие перепады настроения без видимых причин. Среди наиболее распространенных симптомов психологи также называют нарушения сна, ночные кошмары, нежелание общаться с окружающими и ухудшение памяти.

Одной из главных причин ухудшения психологического состояния детей является жизнь в условиях постоянного стресса, вызванного войной. Воздушные тревоги, взрывы, пребывание в укрытиях и постоянное ожидание опасности стали для многих детей привычной частью повседневной жизни, из-за чего их психика находится в состоянии непрерывного напряжения. Не менее важно и эмоциональное состояние взрослых.

Как помочь детям справиться со стрессом?

Психологи отмечают, что дети очень тонко чувствуют переживания родителей и нередко перенимают их тревогу. Именно поэтому взрослым важно сохранять спокойствие и заранее объяснить ребенку четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги, особенно если он может оставаться дома без родителей.

Прежде всего, ребенка нужно научить без промедления реагировать на сигнал воздушной тревоги. Он должен знать, что после сирены следует сразу направляться в укрытие, не дожидаясь звонка или сообщения от родителей. Если же добраться до укрытия невозможно, необходимо воспользоваться правилом "двух стен". Также важно объяснить, что во время тревоги нельзя оставаться у окон или на открытой местности, даже если снаружи все кажется безопасным.

Для детей постарше специалисты рекомендуют проходить обучение по оказанию первой помощи. Такие курсы помогают освоить базовые навыки, которые могут спасти жизнь до прибытия медиков, в частности остановку сильного кровотечения прямым давлением на рану и правильное наложение турникеты.

В то же время необходимо учитывать возраст ребенка: дети до 10 – 12 лет обычно не обладают достаточной физической силой, чтобы правильно затянуть турникет, поэтому с ними в первую очередь стоит отрабатывать навыки прямого давления на рану. Подростки в возрасте 12 – 14 лет уже способны освоить технику наложения турникет. Специалисты подчеркивают, что такие знания нужно приобретать только во время официальных занятий, а не по видео или непроверенным материалам из интернета.

Навыки оказания домедицинской помощи могут способствовать снижению паники благодаря понятному сценарию поведения. Ведь в момент опасности ребенок будет знать, как действовать по уже заложенному алгоритму. Это значительно снижает риск оцепенения, хаотичных действий и неправильных решений в кризисных ситуациях,

– убежден инструктор по оказанию домедицинской помощи компании SICH Олег Лелякин.

Кроме того, стоит заранее укомплектовать домашнюю аптечку, которая будет содержать все необходимое для оказания первой помощи. Она не должна быть громоздкой, но должна включать средства для остановки кровотечения и проведения базовых домедицинских мероприятий. Прежде всего, в аптечке должен быть турникет для остановки массивного кровотечения.

Также рекомендуется положить гемостатический бинт для тампонирования ран, бандаж (давящую повязку) для фиксации и контроля кровотечения, медицинские перчатки для безопасного оказания помощи, ножницы для быстрого разрезания одежды и доступа к ране, а также маркер, которым обязательно фиксируют время наложения турникет.

При себе нужно иметь несколько турникетов ради собственной безопасности. Кровоостанавливающие жгуты могут пригодиться не только при критической кровопотере, но и если вы оказались под завалами в результате вражеской атаки,

– добавляет Олег Лелякин.

Во время воздушной тревоги или взрывов дети в первую очередь обращают внимание на поведение взрослых. Именно поэтому родителям важно сохранять спокойствие и показывать, что ситуация находится под контролем. Психологи советуют опуститься до уровня глаз ребенка, взять его за руку или обнять, ведь физический контакт помогает вернуть чувство безопасности. Говорить следует спокойным и уверенным голосом, используя простые фразы вроде: "Я рядом. Мы знаем, что делать. Сейчас пойдем в безопасное место". Четкие инструкции помогают ребенку сосредоточиться на действиях, а не на страхе.

Если ребенок сильно испугался или начал паниковать, могут помочь техники заземления и дыхательные упражнения. Например, взрослый может установить зрительный контакт и начать медленно и глубоко дышать, чтобы ребенок интуитивно повторял этот ритм. Это способствует снижению уровня стресса. Также эффективна техника "5-4-3-2-1", которая помогает переключить внимание. Для этого можно предложить ребенку найти вокруг пять предметов одного цвета, услышать три разных звука и прикоснуться к двум разным поверхностям. Такое упражнение помогает отвлечься от паники и вернуться к ощущению реальности.

Чтобы ребенку было легче воспринимать громкие звуки во время обстрелов, психологи рекомендуют спокойно объяснять их происхождение. Например, можно сказать, что взрывы связаны с работой украинских защитников, которые обезвреживают опасность. В то же время важно не преуменьшать эмоции ребенка и не требовать от него "не бояться". Если ребенок плачет или переживает, стоит поддержать его, обнять и дать понять, что его чувства естественны: "Тебе страшно, и это нормально. Я рядом, мы вместе".

Пятый год полномасштабной войны меняет детство тысяч украинских детей, для которых воздушные тревоги и ощущение опасности стали привычными. Однако именно взрослые могут помочь им чувствовать себя увереннее благодаря спокойному поведению, четким правилам и понятным алгоритмам действий. В нынешних условиях одним из важнейших факторов психологической устойчивости ребенка является уверенность в том, что он знает, как действовать в опасной ситуации, даже если рядом нет родителей.