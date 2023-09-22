"Птичка" долеталась: над Днепропетровщиной утром сбили вражеский беспилотник

Один из российских беспилотников "долетался" утром 22 сентября. Украинские военные приземлили вражеский БПЛА в Днепропетровской области.

Об уничтожении российского беспилотника сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, дрон был сбит в небе над Днепропетровской областью.

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Беспилотник обезвредили в небе

"Минус вражеский беспилотник. Еще одна "птичка" агрессора долеталась. Наши защитники сбили ее в небе над областью", – написал Лысак.

В то же время руководитель Днепропетровской ОВА не уточнил, какой тип беспилотника был сбит. В частности, неизвестно, был ли это ударный дрон, или разведывательный.

Также информацию о сбитии дрона над Днепропетровской областью пока не комментировали украинские военные.

Предыдущие атаки России в Днепропетровской области