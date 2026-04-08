"Минус" ПТРК, дроны и склады: пограничники разгромили противника на Слобожанском направлении
Пограничники-операторы РУБпАК "СТРИКС" эффективно отработали на Южно-Слобожанском направлении. Вследствие этого у врага есть потери в технике.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Какие потери врагу нанесли на Южно-Слобожанском направлении?
В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что рота ударных беспилотных авиационных комплексов "СТРИКС" поразила противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также электроскутер и мотоцикл, которые враг использовал для быстрого перемещения.
Кроме того, под удар попали огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника, находившихся в засаде.
Свою работу военные сняли на видео.
РУБпАК "СТРИКС" отработала по врагу на Южно-Слобожанском направлении / Видео из фейсбука МВД Украины
Какие еще потери имел враг в последнее время?
Украинские военные 6 апреля поразили противолодочный самолет-амфибию Бе-12 в районе Качи на территории временно оккупированного Крыма. Степень повреждений сейчас устанавливается.
Силы беспилотных систем нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска. Этот фрегат является основным боевым кораблем Черноморского флота России.
А 5 апреля стало известно, что украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и 3 установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении.