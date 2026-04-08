"Минус" ПТРК, дроны и склады: пограничники разгромили противника на Слобожанском направлении

Пограничники-операторы РУБпАК "СТРИКС" эффективно отработали на Южно-Слобожанском направлении. Вследствие этого у врага есть потери в технике.

Об этом сообщили в МВД Украины.

К теме Нашли более тысячи тел: поисковые группы россиян шокированы количеством потерь в Торецке

Какие потери врагу нанесли на Южно-Слобожанском направлении?

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что рота ударных беспилотных авиационных комплексов "СТРИКС" поразила противотанковый ракетный комплекс "Фагот", а также электроскутер и мотоцикл, которые враг использовал для быстрого перемещения.

Кроме того, под удар попали огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника, находившихся в засаде.

Свою работу военные сняли на видео.

РУБпАК "СТРИКС" отработала по врагу на Южно-Слобожанском направлении / Видео из фейсбука МВД Украины

Какие еще потери имел враг в последнее время?