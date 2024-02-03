Капсула для самоубийств, - Коваленко раскритиковал украинский ПТРК "Штурм-СМ"

Украина продолжает разрабатывать и испытывать новые образцы вооружения. 8 января Минобороны сообщило об успешных испытаниях ряда средств.

Среди них был мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ", к которому создали ракеты с различными типами боевых частей. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что этот ПТРК имеет определенные недостатки.

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Что не так со "Штурм-СМ"

В начале января закончились государственные испытания отечественного самоходного ПТРК "Штурм-СМ". Однако, похоже, что этот противотанковый самоходный комплекс имеет ряд недостатков.

"Он сделан на базе МТ-ЛБ – это старый советский "Штурм-С". Еще 10 лет назад можно было бы сказать, что это неплохая версия модернизации, особенно если мы говорим об оптических приборах, систему фиксации наблюдения и сопровождения врага. Но прежде всего в современных условиях "Штурм-СМ" – это объект фактически без брони, который имеет большое количество взрывной компоненты", – отметил Александр Коваленко.

Заметим, в своем телеграм-канале Александр Коваленко назвал "Штурм-СМ" капсулой для самоубийств из-за очень тонкой брони.

У россиян, к слову, есть похожая и качественная вариация БМО-Т – тяжелая боевая машина огнеметчиков. Она предназначена для транспортировки личного состава огнеметного отделения и имеет действительно качественное бронирование.

В современных условиях такой транспорт не живет долго, как МЛ-ЛБ. Это замечательный тягач, классный транспорт даже сегодня, но это не полноценная бронированная машина. Для дрона такая цель – это как два пальца об асфальт. Я был удивлен, что продолжались государственные испытания именно этой машины, потому что она не гарантирует безопасности своему экипажу,

– отметил военный обозреватель.

В упомянутом БМО-Т удалось достичь высокого уровня безопасности для экипажа. По уровню защиты его можно сравнить с БМПТ "Терминатор". В то же время даже их, при хорошей броне, удается уничтожать.

ПТРК "Штурм-СМ" прошла испытания: что известно