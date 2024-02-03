Серед них був мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ", до якого створили ракети з різними типами бойових частин. оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що цей ПТРК має певні недоліки.

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Що не так зі "Штурм-СМ"

На початку січня закінчилися державні випробування вітчизняного самохідного ПТРК "Штурм-СМ". Однак, схоже, що цей протитанковий самохідний комплекс має низку недоліків.

"Він зроблений на базі МТ-ЛБ – це старий радянський "Штурм-С". Ще 10 років тому можна було б сказати, що це непогана версія модернізації, особливо якщо ми говоримо про оптичні прилади, систему фіксації спостереження та супроводження ворога. Але насамперед в сучасних умовах "Штурм-СМ" – це об'єкт фактично без броні, який має велику кількість вибухової компоненти", – зазначив Олександр Коваленко.

Зауважимо, у своєму телеграм-каналі Олександр Коваленко назвав "Штурм-СМ" капсулою для самовбивств через дуже тонку броню.

У росіян, до слова, є схожа та якісна варіація БМО-Т – важка бойова машина вогнеметників. Вона призначена для транспортування особового складу вогнеметного відділення та має справді якісне бронювання.

У сучасних умовах такий транспорт не живе довго, як МЛ-ЛБ. Це чудовий тягач, класний транспорт навіть на сьогодні, але це не повноцінна броньована машина. Для дрона така ціль – це як два пальці об асфальт. Я був здивований, що продовжувались державні випробування саме цієї машини, тому що вона не гарантує безпеки своєму екіпажу,

– наголосив військовий оглядач.

У згаданому БМО-Т вдалося досягти найвищого рівня безпеки для екіпажу. За рівнем захисту його можна порівняти з БМПТ "Термінатор". Водночас навіть їх, при хорошій броні, вдається знищувати.

ПТРК "Штурм-СМ" пройшла випробування: що відомо