Уничтожает танки, вертолеты и не хуже Джавелинов: на что способна украинская "Стугна-П"

В первые недели полномасштабного российского вторжения моральный дух украинцев поддерживали кадры с мест боев, на которых наши защитники умело жгли технику оккупантов. Значительная часть уничтоженного – это дело "Стугны-П" – противотанкового ракетного комплекса отечественного производства.

ПТРК "Стугна-П" прекрасно проявил себя в войне против России и заслужил масштабирования и увеличения роли в боевых действиях. На успехи на поле боя отреагировала и украинская промышленность. Украина с начала года почти в четыре раза нарастила производство ПТРК. 24 Канал рассказывает все, что вам нужно знать уже о легендарной украинской "Стугне", которая стала гарантированным бедствием для оккупантов.

К теме Украина смогла в 4 раза нарастить производство ПТРК "Стугна-П" за полгода

Украинская разработка: что известно о "Стугне"

Автор ПТРК "Стугна-П" – киевское конструкторское бюро "Луч". Это разработка времен независимости. А работать над проектом начали еще в 2005 году, в 2011 году новый ПТРК уже стоял на вооружении ВСУ.

В 2014 году "Стугна" дебютировала на Донбассе в реальных боевых действиях. ПТРК, в частности, находился на вооружении у защитников Луганского и Донецкого аэропортов.

Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе (2023 года – 24 Канал). И мы двигаемся к увеличению производства дальше. Сколько бы мы ее ни производили сейчас, ее будет недостаточно,

– министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин о "Стугне".

Директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев на фоне собственных ПТРК на оружейной выставке / фото "Укроборонпрома"

ПТРК состоит из пусковой установки, пульта дистанционного управления и прибора наведения.

Некоторые ПТРК оборудованы тепловизорами, что делает их эффективными ночными охотниками.

ПТРК мобильный, он адаптирован под вездеход UTV CFmoto Tracker 800, который позволяет оперативно менять локацию и появляться там, где не ждет враг.

Стугна – это небольшая украинская река, правый приток Днепра. Протекает в Киевской области. Во времена средневековья она была оборонительным форпостом и служила защитой от кочевников.

Боевой расчет "Стугны" – 2 человека. Экипаж из двух человек и с тремя запасными ракетами может быстро приблизиться к цели, отстрелять и скрыться. Также на борту есть стрелковое оружие.



"Стугна", установленная на легком багги / Фото special-ops

ПТРК "Стугна-П" – основные характеристики

дальность поражения – до 5 000 метров,

до 5 000 метров, калибр – 130 или 152 миллиметра,

130 или 152 миллиметра, бронебойность – 800 – 1100 миллиметров,

800 – 1100 миллиметров, обслуга – 2 человека,

2 человека, вес пусковой установки – 32 килограмма,

32 килограмма, вес прибора наведения – 15 килограммов,

15 килограммов, вес пульта дистанционного управления – 10 килограммов,

10 килограммов, скорость – 200 метров в секунду (220 метров в секунду).



Технические характеристики "Стугны" / инфографика armyinform

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уверяет, что "Стугна-П" по своим техническим характеристикам даже лучше американских Джавелинов.

Javelin очень хороший продукт. Но мы будем системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и впоследствии сражаться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках,

– подчеркнул министр.

В частности, "Стугна-П" способна поразить цель на расстоянии до 5 000 метров, тогда как у FGM-148 Javelin максимальная дальность вдвое меньше – до 2 500 метров.



Сравнение "Стугны-П" и Джавелин / инфографика Укроборонпрома

Дистанционная смерть для врага

"Стугна-П" – это ПТРК второго поколения с системой наведения лазерным лучом. Комплекс является полуавтоматическим, главное преимущество – оператор может управлять "Стугной" дистанционно с помощью пульта с расстояния до 50 метров.

В условиях сражения или засады это позволяет максимизировать эффект неожиданности и значительно увеличить живучесть расчета.

Этой опции, например, нет для операторов российского аналога "Стугны" – "Корнета". Его "обслуга" должна постоянно быть рядом и часто становится хорошими мишенями. Есть видео, когда по "Корнету" и его расчету попадает и уничтожает его именно "Стугна".

"Стугна-П" ведет огонь ракетами калибра 130 миллиметров или 152 миллиметров с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Именно их вы можете видеть на многочисленных видео, где снаряд вроде бы неспешно, но неумолимо летит в цель, раскручиваясь по спирали, и поражает ее.

Стоимость ракет на экспорт до полномасштабного вторжения России составляла около 25 000 долларов – в зависимости от типа боевой части и условий контракта 20 – 50 000 долларов.

Стоимость российского танка – от 1 миллиона и больше (Т-90, например, стоит 5 миллионов долларов). Но самое главное, что россияне не могут быстро восстанавливать свой танковый парк, а в случае с современными моделями танков вообще не могут, ведь там большинство важных деталей находятся под санкциями.

Украина может спокойно изготавливать новые ракеты для своего ПТРК.

Уничтожение Т-90 с помощью "Стугны": смотрите видео

Огромная пробивная сила

Особенностью ракет "Стугны" является их чрезвычайная пробивная сила. Многочисленные видео свидетельствуют, что для "Стугны" не составляет проблемы поразить и уничтожить самый современный российский танк Т-90 "Прорыв".

Судя по отдельным видео, украинским операторам "Стугны" нет особой разницы, куда именно стрелять по танку – в лоб или в профиль, ведь результат одинаков – поражение.

Но это еще не все – украинские защитники научились работать со "Стугны" не только по целям на суше. Жертвами украинского ПТРК становились также российские вертолеты и катера.

Уже в начале апреля 2022 года "Стугна" житомирских десантников отправила в вечность экипаж российского Ка-52 "Аллигатор". Смотрите видео, как это было:

Также в сети есть немало видео работы "Стугны" по другим вражеским целям – от танков и БМП, МТ-ЛБ, джипов до скоплений пехоты и даже одиноких российских военных.

Важным преимуществом является то, что ракет и самих ПТРК на службе сил обороны Украины много. На старте российского вторжения было известно о наличии 950 ПТРК и 9100 ракет.

Многие ПТРК Украина готовила на продажу, но не успела продать и "мобилизовала" на фронт. На это указывают слова на арабском на некоторых пультах управления ПТРК.

Экспортная версия "Стугны" называется "Скиф", поэтому часто в западных источниках можно увидеть видео о подвигах украинцев именно с этим именем. На "Скифе" стоит белорусская система прицеливания "Пеленг" как воспоминание о временах, когда с Беларусью еще можно было вести общие дела.

"Стугна-П" как в тире работает по российским танкам – смотрите видео:

Сейчас Украина имеет производственные мощности, чтобы оперативно восстанавливать запасы, а это значит, что ВСУ будут иметь больше возможностей для уделения внимания деталям и даже отдельным захватчикам. И это предполагает, что видео поражений россиян и их техники будет еще больше.

Кстати говоря, среди операторов "Стугны" есть не только мужчины, но и женщины. Вероятно, одной из самых известных из них является бывший народный депутат Татьяна Чорновил. Она была не слишком успешным политиком, однако, похоже, нашла силы признать это, получила военное образование и нашла свое настоящее призвание на военной службе.

Менее важно, сколько проживет ПТРК. Важнее, чтобы дольше прожил стреляющий из него оператор. Практически все ПТРК в мире управляются, когда ты сидишь возле них. А у "Стугны" ты сидишь возле компьютера, который может находиться где-то за 50 метров на проводе. Несколько раз нас накрывало, возле меня ложились мины, я стреляла из окопа, а "Стугна" стояла на бруствере,

– Татьяна Чорновил рассказывает о преимуществах "Стугны", о которых знает по собственному опыту.

Подразделение старшего лейтенанта Чорновил с первых дней вторжения было на самых опасных участках фронта. Она, в частности, была участницей боя под Киевом, когда был уничтожен 6-й танковый полк элитных воинских частей россиян. На счету противотанкового взвода под ее командованием немало уничтоженной российской техники и боевые награды.