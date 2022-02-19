Пулеметы и стрелковое оружие: в Украину прибыл самолет с оружием от Канады

В Украину 19 февраля прибыл самолет с военной помощью от Канады. Привезли винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое вооружение.

О помощи сообщил министр обороны Алексей Резников. Он назвал это своевременным решением.

Читайте также Словения на фоне обострения пришлет Украине технику двойного назначения

Канада передала Украине винтовки, пулеметы с оптическими прицелами, приборы ночного видения и наблюдения, военное оборудование.

Спасибо за это важное и своевременное решение,

– написал Резников.

Министр также показал первые фото из самолета.

Военная помощь Канады / Фото Алексея Резникова

Партнеры помогают Украине на фоне угроз

Из-за вероятной угрозы нападения России Запад усилил поддержку Украины. В частности, партнеры помогают нам оружием и новыми займами.

К примеру, президент США Джо Байден в конце января утвердил военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Пентагон отправляет в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды. В Киев уже прибыли 9 самолетов в рамках этой инициативы. Общий вес помощи превысил 1300 тонн.

Вашингтон и дальше будет поставлять Киеву вооружение. Несмотря на это, Байден сообщил, что США не будут посылать военных для участия в боевых действиях, если Россия пойдет на новое вторжение.

Кроме США, Украине помогают и другие страны:

13 февраля Литва передала Украине зенитные комплексы Stinger.

Ранее правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации со стороны России.

Великобритания передаст нам ракеты для борьбы с российским флотом.

Единственная страна, которая не спешит помогать вооружениям – Германия. Берлин отказывается давать Украине оборонительное оружие, но обещает 5 тысяч защитных шлемов.

К теме – Канада предоставит Украине летальное оружие:

Текст поста Алексея Резникова:

Оружие для ВСУ от наших близких друзей

Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения и военного оборудования. Спасибо за это важное и своевременное решение!

Анита Ананд, отдельное спасибо тебе!