Словакия временно разблокировала пункт пропуска на границе с Украиной
Источник:Госпогранслужба
Словакия разблокировала движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Впрочем, временно.
По состоянию на утро 22 ноября перед этим пунктом пропуска в направлении нашего государства находится более 300 грузовиков.
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Движение грузовиков временно разблокировали
В ГПСУ отметили, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано.
По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств,
– рассказали пограничники.
Добавили, что пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме.
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Кратко, что этому предшествовало
- Накануне, 21 ноября, в ГПСУ сообщили, что на территории Словакии перевозчики блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".
- По данным от Пограничной полиции Словакии, во вторник с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, следующих в направлении этого словацкого пункта пропуска, смежного с украинским пунктом пропуска "Ужгород".
- Блокировку инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках проведения не сообщалось.
- После обеда перед этим пунктом пропуска на территории Словакии в направлении Украины находились около 300 грузовиков. Пропуск автомобилей и автобусов производился в штатном режиме.
- Позже СМИ со ссылкой на ГПСУ писали, что словацкая сторона будет пропускать из Украины по одному грузовику в час через пункт пропуска "Вишне-Немецкое – Ужгород". В наше государство – по 4 грузовика в час.
- 15 ноября словацкие перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной. Заявили, что сделают это, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.
- Добавим, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали 3 пункта пропуска для проезда грузового транспорта. Требуют, чтобы вернули разрешения для украинских перевозчиков, создали отдельную очередь для автомобилей на номерах стран ЕС и предоставили полякам доступ к украинской системе "Путь".