Около 900 Пунктов несокрушимости возобновляют свою работу во Львовской области

24 ноября 2023, 15:52
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Максим Козицкий

Зимой 2022 года в Украине развернули Пункты несокрушимости, где люди могли получить все необходимое при отключении света. В этом году их снова открывают, в частности, во Львовской области.

Во Львовской области работу возобновляют пункты несокрушимости. Такое решение связано с понижением температуры.

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Во Львовской области около 900 таких пунктов

Глава Львовской областной военной администрации рассказал, что на территории области развернули около 900 таких пунктов. Большинство – органы местной власти, остальные – специалисты ГСЧС и ответственный бизнес.

Обращаю внимание руководителей общин, что в Пунктах Несокрушимости должно быть все необходимое для комфорта людей: альтернативные источники энергии, тепло, интернет, устройства для зарядки гаджетов, вода и продукты первой необходимости,
– написал Максим Козицкий.

Графики работы, адреса и контактные номера пунктов в каждом городе и селе будут обнародованы органами местной власти.

Пункты, развернутые в учебных заведениях, здравоохранении и культуре, не должны мешать работе этих учреждений.

Почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости уже заработали в Украине

  • Украина продолжает подготовку к зиме и возможному российскому энергетическому террору. На территории нашего государства заработали 10 945 пунктов несокрушимости. Еще 2356 оборудованных пунктов уже готовы к открытию.
  • В конце октября у Действия появилась новая услуга – карта Пунктов несокрушимости. ️Она заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности – Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская.
  • Действие покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти Пункты вручную. Кроме того, применять фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и т.д.
Автор: Вікторія Кульженко