Пуски "Калибров" с Каспия трудно зафиксировать, – Defence Express об изменении тактики Россией

У россиян существует Каспийская флотилия, ядро которой составляют три ракетных корвета проекта "Буян-М". Также на Каспии есть инфраструктура для запуска крылатых ракет морского базирования.

То есть да, враг может запускать ракеты с кораблей в акватории Каспийского моря. Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо".

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Россия уже использовала Каспийское море для ударов

Ранее россияне проводили демонстрационные пуски "Калибров" по Сирии из акватории Каспийского моря. Также Россия уже запускала оттуда ракеты по Украине в апреле-мае 2024 года.

Почему прекратилось? Тоже вопрос открытый. Но соответственно сам фактор того, что россияне могут, кроме тех Х-101 с Ту-95МС над акваторией Каспийского моря, пускать "Калибры" с тамошних корветов, тоже надо учитывать,

– сказал Киричевский.

Почему такие пуски обнаружить сложнее

Иван Киричевский объяснил, что пуск с корвета обнаружить сложнее, чем пуск со стратегического бомбардировщика. Потому что бомбардировщик летит на относительно большой высоте и его можно увидеть загоризонтным радиолокатором.

Корвет, он, скажем так, менее заметен в радиолокационном плане. Соответственно, пуск обнаружить сложнее,

– сказал эксперт.

Он отметил, что не стоит паниковать, что оккупанты тотально перейдут к пуску "Калибров" с Каспийского моря. Россияне постоянно пытаются менять свои приемы в обстрелах, чтобы наша ПВО имела меньше возможностей для реакции и хуже справлялась с отражением подобных ударов.

Эксперт также добавил, что россияне могут производить до 30 ракет "Калибр" ежемесячно. Враг старательно накапливает эти ракеты.