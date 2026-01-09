Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль пытался заложить в эту атаку отдельную смысловую нагрузку. По его словам, Россия хотела давить на общество и заставлять привыкать мир к тому, что подобные угрозы становятся "нормой".
Смотрите также Это бессмысленно, – офицер ВСУ сказал, какой смысл Кремль заложил в атаку "Орешником"
Зачем Россия запускает "Орешник" без боевого заряда?
В этом пуске, по его словам, важен не удар как таковой, а демонстрация потенциала. Речь шла о том, что "Орешник" является носителем ядерного оружия, и Кремль пытается напоминать об этой возможности во время разговоров о давлении на Путина. Такой сигнал, по его мнению, адресуют и Европе, и США.
Эта ракета является носителем для ядерного оружия. Россия показывает, что имеет носители, способные бить по Украине,
– сказал Федоренко.
Он добавил, что это не означает готовности применить ядерный заряд, потому что последствия были бы катастрофическими для мира. В то же время Россия, по его мнению, пытается постепенно приучать международное сообщество к тому, что подобные угрозы звучат регулярно и не вызывают резкой реакции.
Россия пытается приучить мир к тому, что это норма, что они могут себе позволить,
– отметил командир.
Он объяснил, что такая тактика работает как проверка границ. Когда подобные запуски повторяются, часть партнеров реагирует все сдержаннее. Именно это и создает дополнительный риск, потому что Москва воспринимает равнодушие как разрешение поднимать ставки.
Почему Кремль бьет по энергетике и что хочет изменить в Украине?
Параллельно с "Орешником" Россия системно бьет по тыловой инфраструктуре. По его мнению, противник хорошо понимает, куда запускает дроны и ракеты, и пытается превратить удары в инструмент давления на гражданских. Главная цель "погрузить" страну в темноту и холод, чтобы изменить настроения внутри государства.
В чем желание России? Погрузить Украину во тьму, погрузить в холод и терроризировать украинцев,
– сказал Федоренко.
По его словам, Кремль стремится к двум эффектам. Первый, чтобы люди начали требовать завершения боевых действий на любых условиях. Второй, чтобы часть украинцев выезжала за границу, спасая себя и семьи.
Они считают, что так могут заставить людей требовать завершения боевых действий на любых условиях,
– объяснил командир.
Он отметил, что такие удары являются попыткой сломать национальное сопротивление, потому что на поле боя Россия не получает результатов, соизмеримых с потерями. Поэтому, по его мнению, давление на гражданских является способом компенсировать недостаток успехов на фронте и подточить поддержку Сил обороны.
Россия действует "на последнем издыхании" и торопится с ударами
Массированные атаки могут быть связаны и с внутренними ограничениями самой России. Он назвал два возможных сценария: либо российская экономика уже в тяжелом состоянии, или она близка к грани, когда финансировать войну в нынешней интенсивности станет намного сложнее. Именно поэтому, по его словам, противник спешил и пытался усилить давление.
Россия сейчас делает на последнем издыхании полной грудью. И с каждым кварталом ей будет все труднее финансировать войну,
– сказал Федоренко.
Он добавил, что в такой логике Кремль пытается быстрее достичь эффекта на поле боя через давление на общество и инфраструктуру. По его словам, сломить национальное сопротивление для России критически важно, потому что без этого она не получит результата на линии боевого соприкосновения.
Мир привыкает к ядерным угрозам России
Федоренко сказал, что его больше удивила реакция мира, чем сам запуск ракеты. По его мнению, часть партнеров комментирует такие удары так, будто это уже привычное событие, и это играет на руку Кремлю. Россия, по его словам, проверяет границы дозволенного и смотрит, будет ли реальный ответ.
Сегодня прилетело по Западной Украине, а завтра прилетит по Польше. Это лишь вопрос времени,
– подытожил Федоренко.
Он объяснил эту логику простой аналогией: когда опасность повторяют снова и снова, люди перестают реагировать, даже если угроза становится реальной. Именно поэтому, по его словам, Украине важно каждый раз четко проговаривать партнерам, что Москва не останавливается и не демонстрирует готовности завершать войну. Если такие сигналы будут воспринимать как рутину, Россия будет только усиливать давление.
Что известно о запуске "Орешника" по Украине:
- Россия подтверждает, что в ночь на 9 января нанесла массированный удар по Украине, в частности применила БРСД "Орешник". В Москве называют это "ответом" за якобы атаку на "резиденцию Путина" и заявляли об ударах по "военной инфраструктуре".
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время атаки вечером 8 января и ночью 9 января Россия запустила 278 воздушных целей, среди которых 36 ракет и 242 дрона.
- Военные фиксировали запуск одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, а ПВО обезвредило 244 цели. В то же время были зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.
- Во Львове отметили, что удар "Орешником" по Львовской области имеет прежде всего психологический эффект из-за чрезвычайно высокой скорости ракеты. Городской глава Андрей Садовый заявил о попадании в критический объект и повреждениях, а также подчеркнул, что взрывы прогремели за считанные минуты после тревоги.