Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль пытался заложить в эту атаку отдельную смысловую нагрузку. По его словам, Россия хотела давить на общество и заставлять привыкать мир к тому, что подобные угрозы становятся "нормой".

Смотрите также Это бессмысленно, – офицер ВСУ сказал, какой смысл Кремль заложил в атаку "Орешником"

Зачем Россия запускает "Орешник" без боевого заряда?

В этом пуске, по его словам, важен не удар как таковой, а демонстрация потенциала. Речь шла о том, что "Орешник" является носителем ядерного оружия, и Кремль пытается напоминать об этой возможности во время разговоров о давлении на Путина. Такой сигнал, по его мнению, адресуют и Европе, и США.

Эта ракета является носителем для ядерного оружия. Россия показывает, что имеет носители, способные бить по Украине,

– сказал Федоренко.

Он добавил, что это не означает готовности применить ядерный заряд, потому что последствия были бы катастрофическими для мира. В то же время Россия, по его мнению, пытается постепенно приучать международное сообщество к тому, что подобные угрозы звучат регулярно и не вызывают резкой реакции.

Россия пытается приучить мир к тому, что это норма, что они могут себе позволить,

– отметил командир.

Он объяснил, что такая тактика работает как проверка границ. Когда подобные запуски повторяются, часть партнеров реагирует все сдержаннее. Именно это и создает дополнительный риск, потому что Москва воспринимает равнодушие как разрешение поднимать ставки.

Почему Кремль бьет по энергетике и что хочет изменить в Украине?

Параллельно с "Орешником" Россия системно бьет по тыловой инфраструктуре. По его мнению, противник хорошо понимает, куда запускает дроны и ракеты, и пытается превратить удары в инструмент давления на гражданских. Главная цель "погрузить" страну в темноту и холод, чтобы изменить настроения внутри государства.

В чем желание России? Погрузить Украину во тьму, погрузить в холод и терроризировать украинцев,

– сказал Федоренко.

По его словам, Кремль стремится к двум эффектам. Первый, чтобы люди начали требовать завершения боевых действий на любых условиях. Второй, чтобы часть украинцев выезжала за границу, спасая себя и семьи.

Они считают, что так могут заставить людей требовать завершения боевых действий на любых условиях,

– объяснил командир.

Он отметил, что такие удары являются попыткой сломать национальное сопротивление, потому что на поле боя Россия не получает результатов, соизмеримых с потерями. Поэтому, по его мнению, давление на гражданских является способом компенсировать недостаток успехов на фронте и подточить поддержку Сил обороны.

Россия действует "на последнем издыхании" и торопится с ударами

Массированные атаки могут быть связаны и с внутренними ограничениями самой России. Он назвал два возможных сценария: либо российская экономика уже в тяжелом состоянии, или она близка к грани, когда финансировать войну в нынешней интенсивности станет намного сложнее. Именно поэтому, по его словам, противник спешил и пытался усилить давление.

Россия сейчас делает на последнем издыхании полной грудью. И с каждым кварталом ей будет все труднее финансировать войну,

– сказал Федоренко.

Он добавил, что в такой логике Кремль пытается быстрее достичь эффекта на поле боя через давление на общество и инфраструктуру. По его словам, сломить национальное сопротивление для России критически важно, потому что без этого она не получит результата на линии боевого соприкосновения.

Мир привыкает к ядерным угрозам России

Федоренко сказал, что его больше удивила реакция мира, чем сам запуск ракеты. По его мнению, часть партнеров комментирует такие удары так, будто это уже привычное событие, и это играет на руку Кремлю. Россия, по его словам, проверяет границы дозволенного и смотрит, будет ли реальный ответ.

Сегодня прилетело по Западной Украине, а завтра прилетит по Польше. Это лишь вопрос времени,

– подытожил Федоренко.

Он объяснил эту логику простой аналогией: когда опасность повторяют снова и снова, люди перестают реагировать, даже если угроза становится реальной. Именно поэтому, по его словам, Украине важно каждый раз четко проговаривать партнерам, что Москва не останавливается и не демонстрирует готовности завершать войну. Если такие сигналы будут воспринимать как рутину, Россия будет только усиливать давление.

Что известно о запуске "Орешника" по Украине: