Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль намагався закласти в цю атаку окреме сенсове навантаження. За його словами, Росія хотіла тиснути на суспільство і примушувати звикати світ до того, що подібні погрози стають "нормою".

Навіщо Росія запускає "Орешник" без бойового заряду?

У цьому пуску, за його словами, важливий не удар як такий, а демонстрація потенціалу. Йшлося про те, що "Орешник" є носієм ядерної зброї, і Кремль намагається нагадувати про цю можливість під час розмов про тиск на Путіна. Такий сигнал, на його думку, адресують і Європі, і США.

Ця ракета є носієм для ядерної зброї. Росія показує, що має носії, спроможні бити по Україні,

– сказав Федоренко.

Він додав, що це не означає готовності застосувати ядерний заряд, бо наслідки були б катастрофічними для світу. Водночас Росія, на його думку, намагається поступово звикати міжнародну спільноту до того, що подібні погрози звучать регулярно і не викликають різкої реакції.

Росія намагається призвичаїти світ до того, що це норма, що вони можуть собі дозволити,

– зазначив командир.

Він пояснив, що така тактика працює як перевірка меж. Коли подібні запуски повторюються, частина партнерів реагує все стриманіше. Саме це і створює додатковий ризик, бо Москва сприймає байдужість як дозвіл підіймати ставки.

Чому Кремль б'є по енергетиці і що хоче змінити в Україні?

Паралельно з "Орешником" Росія системно б'є по тиловій інфраструктурі. На його думку, противник добре розуміє, куди запускає дрони і ракети, і намагається перетворити удари на інструмент тиску на цивільних. Головна мета "занурити" країну в темряву і холод, щоб змінити настрої всередині держави.

В чому бажання Росії? Занурити Україну в пітьму, занурити в холод і тероризувати українців,

– сказав Федоренко.

За його словами, Кремль прагне до двох ефектів. Перший, щоб люди почали вимагати завершення бойових дій на будь-яких умовах. Другий, щоб частина українців виїжджала за кордон, рятуючи себе і родини.

Вони вважають, що так можуть змусити людей вимагати завершення бойових дій на будь-яких умовах,

– пояснив командир.

Він наголосив, що такі удари є спробою зламати національний спротив, бо на полі бою Росія не отримує результатів, співмірних із втратами. Тому, на його думку, тиск на цивільних є способом компенсувати брак успіхів на фронті і підточити підтримку Сил оборони.

Росія діє "на останніх подихах" і квапиться з ударами

Масовані атаки можуть бути пов'язані і з внутрішніми обмеженнями самої Росії. Він назвав два можливі сценарії: або російська економіка вже у важкому стані, або вона близька до межі, коли фінансувати війну в нинішній інтенсивності стане набагато складніше. Саме тому, за його словами, противник поспішав і намагався посилити тиск.

Росія зараз робить на останні подихи на повні груди. І з кожним кварталом їй буде все важче фінансувати війну,

– сказав Федоренко.

Він додав, що у такій логіці Кремль намагається швидше досягти ефекту на полі бою через тиск на суспільство і інфраструктуру. За його словами, зламати національний спротив для Росії критично важливо, бо без цього вона не отримає результату на лінії бойового зіткнення.

Світ звикає до ядерних погроз Росії

Федоренко сказав, що його більше здивувала реакція світу, ніж сам запуск ракети. На його думку, частина партнерів коментує такі удари так, ніби це вже звична подія, і це грає на руку Кремлю. Росія, за його словами, перевіряє межі дозволеного і дивиться, чи буде реальна відповідь.

Сьогодні прилетіло по Західній Україні, а завтра прилетить по Польщі. Це лише питання часу,

– підсумував Федоренко.

Він пояснив цю логіку простою аналогією: коли небезпеку повторюють знову і знову, люди перестають реагувати, навіть якщо загроза стає реальною. Саме тому, за його словами, Україні важливо щоразу чітко проговорювати партнерам, що Москва не зупиняється і не демонструє готовності завершувати війну. Якщо такі сигнали сприйматимуть як рутину, Росія лише підсилюватиме тиск.

