Пусть глупые думают, что говорят, – Лукашенко пригрозил Европе перекрытием газа

Мигранты из Беларуси штурмуют польскую границу. В Европе уже заговорили о санкциях против режима Александра Лукашенко. В то же время самопровозглашенный президент ответил на такую идею, угрожая перекрытием поставок газа.

Лукашенко заявил, что Беларусь "обогревает Европу". Он возмутился, что Европа угрожает закрыть границу из-за мигрантов.

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"Они нам еще и угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – сказал Лукашенко.

В то же время он добавил, что закрытие границы – это их дело. Мол, если хотят – пусть закрывают.

Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, непереваренные и неприемлемые для нас, мы должны отвечать,

- заявил Лукашенко.

Добавил, что о том, как будет отвечать Беларусь, договаривались полгода назад.

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