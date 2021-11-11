Пусть глупые думают, что говорят, – Лукашенко пригрозил Европе перекрытием газа
Источник:БЕЛТА
Мигранты из Беларуси штурмуют польскую границу. В Европе уже заговорили о санкциях против режима Александра Лукашенко. В то же время самопровозглашенный президент ответил на такую идею, угрожая перекрытием поставок газа.
Лукашенко заявил, что Беларусь "обогревает Европу". Он возмутился, что Европа угрожает закрыть границу из-за мигрантов.
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"Они нам еще и угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Я бы руководству Польши, литовцам и другим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – сказал Лукашенко.
В то же время он добавил, что закрытие границы – это их дело. Мол, если хотят – пусть закрывают.
Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, непереваренные и неприемлемые для нас, мы должны отвечать,
- заявил Лукашенко.
Добавил, что о том, как будет отвечать Беларусь, договаривались полгода назад.
Важно Лукашенко о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: Мы должны симметрично ответить
Ситуация с мигрантами из Беларуси: что известно
- Еще 8 ноября на белорусско-польской границе обострилась ситуация. Колонна мигрантов из Беларуси пыталась прорваться через границу. Некоторым удалось сбежать, но позже всех этих людей задержали.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию "тихой местью Лукашенко" и признал такие действия терроризмом.
- Впоследствии поляки показали видео, на котором видно, как белорусские силовики отталкивают людей, которые пытаются вернуться назад.
- В Совбезе ООН из-за кризисной ситуации созвали 11 ноября экстренное заседание.