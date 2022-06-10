Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи – посол Польши о призывах "сохранить лицо" Путина

Некоторые лидеры Запада, в частности, президент Франции, предлагали Украине пойти на территориальные уступки с Россией, чтобы остановить войну и сохранить лицо Путину. Соответствующую политику подверг жесткой критике посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

События в Украине не в центре внимания многих столиц, – посол

Польский посол заявил, что его страна прилагает максимальные усилия, чтобы страны-союзницы "не сошли с дистанции" и в дальнейшем поддерживали Украину в войне с Россией.

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По его словам, события в Украине "не в центре внимания многих столиц". Бартош Цихоцкий заявил, что Россия создала ситуацию, когда союзники будут давить на Украину с целью пойти на уступки Владимиру Путину.

В частности, он намекнул, что для европейских лидеров территории Донбасса и Луганщины не имеют значения. Поэтому посол Польши в Украине предлагает тем, кто хочет сохранить лицо Путина, отдать свои территории.

Ибо что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи,

– сказал посол Польши.

Скандальное заявление Макрона: что известно

В середине мая президент Владимир Зеленский рассказал, что лидер Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы "сохранить лицо Путина".

По словам Зеленского, президент Франции сказал, что опасно унижать страну-агрессорку. В частности, он прибег к исторической аналогии, когда после Первой мировой войны Германию унизили, что привело к нацизму.

В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина не готова уступать свои территории, поскольку это несправедливо.

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Добавим, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также заявлял, что нельзя идти на территориальные уступки и подписывать с Россией соглашения, вроде Мюнхенского в 1939 году.

Макрон также призвал не унижать Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, резко раскритиковал позицию французского лидера . Украинский министр подчеркнул, что Россия сама себя унижает, и ее следует поставить на место.

Макрон и Шольц под критикой за звонки Путину

Президент Франции и канцлер Германии Олаф Шольц оказались под критикой из-за того, что поддерживают связь с Путиным.

Польский президент Анджей Дуда провел историческую параллель и заявил, что немецкому диктатору Адольфу Гитлеру никто не звонил по телефону и не думал о том, как тому сохранить лицо.

Марк Михкельсон, глава комиссии иностранных дел эстонского парламента, говорил, что звонки Путину – это путь к новой агрессии .

Этот тезис поддержал бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте. Она сказала, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу" .

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