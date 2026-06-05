Выйдет с "важным и большим" заявлением: в России анонсировали выступление Путина
В пятницу, 5 июня, российский диктатор Владимир Путин выступит с "важным и большим" заявлением. Речь Путина запланирована на 15:00.
Об этом сообщают российские СМИ.
Читайте также Путин очень боится, – политтехнолог сказал, как Украина публично посрамила диктатора
Что известно о выступлении Путина?
Выступление Путина состоится о 15:00.
Вероятно, речь идет о речи российского диктатора в рамках Петербургского международного инвестиционного форума (ПМЭФ).
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что во время выступления Путин уделит внимание не только экономическим, но и политическим вопросам, поскольку "экономика неизбежно пересекается с политикой".
Конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, столкновение с политическими проблемами всегда очевидно, поэтому и этому будет уделено внимание,
– отмечал он.
Напомним, вечером 4 июня на сайте Офиса Президента опубликовали открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. В этом письме президент Украины предложил прямой формат переговоров между сторонами и заявил о готовности к встречам для обсуждения конфликта.
По словам Зеленского, для этого можно выбрать нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.
Отдельно глава государства отметил, что важную роль в переговорном процессе должны играть Европа и Соединенные Штаты, поскольку именно они могут влиять на формирование новой архитектуры безопасности в регионе.
Впоследствии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо президента Украины, однако сам Путин пока не ознакомился с содержанием.
Будет ли комментировать российский дитктатор письмо Зеленского во время своего выступления на ПМЭФ – пока неизвестно.