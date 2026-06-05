Выйдет с "важным и большим" заявлением: в России анонсировали выступление Путина

В пятницу, 5 июня, российский диктатор Владимир Путин выступит с "важным и большим" заявлением. Речь Путина запланирована на 15:00.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о выступлении Путина?

Выступление Путина состоится о 15:00.

Вероятно, речь идет о речи российского диктатора в рамках Петербургского международного инвестиционного форума (ПМЭФ).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что во время выступления Путин уделит внимание не только экономическим, но и политическим вопросам, поскольку "экономика неизбежно пересекается с политикой".

Конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, столкновение с политическими проблемами всегда очевидно, поэтому и этому будет уделено внимание,

– отмечал он.

Напомним, вечером 4 июня на сайте Офиса Президента опубликовали открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. В этом письме президент Украины предложил прямой формат переговоров между сторонами и заявил о готовности к встречам для обсуждения конфликта.

По словам Зеленского, для этого можно выбрать нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.

Отдельно глава государства отметил, что важную роль в переговорном процессе должны играть Европа и Соединенные Штаты, поскольку именно они могут влиять на формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

Впоследствии Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо президента Украины, однако сам Путин пока не ознакомился с содержанием.

Будет ли комментировать российский дитктатор письмо Зеленского во время своего выступления на ПМЭФ – пока неизвестно.