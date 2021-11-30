Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года, – СМИ
30 ноября 2021 , 15:24Читати новину українською
Источник:The Washington Post
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в начале 2022 года. Точная дата пока неизвестна.
Встреча президентов будет проходить в видеорежиме. Помощники Байдена и Путина уже готовятся к разговору.
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По данным СМИ, во время разговора американский лидер якобы планирует предупредить главу Кремля о том, чего ему будет стоить наступление на Украину. Кроме того, Вашингтон будет предлагать пути уменьшения напряжения.
В Кремле дату тоже не называют
Накануне, 29 ноября, в Кремле заявили, что подготовка встречи Байдена и Путина находится на "продвинутой стадии". Вскоре все детали должны быть полностью согласованы.
Что известно о возможном разговоре Путина и Байдена
- 18 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президенты США и России могут поговорить о НАТО и Украине. Это будет происходить в видеоформате.
- Онлайн-встреча может состояться до конца 2021 года, а может быть и позже.
- В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила эту информацию.
Россия стягивает войска к границе Украины: главное
- Уже месяц мировое сообщество говорит о возможности вторжения России в Украину. Первыми об этом сообщили американские СМИ.
- По данным украинской разведки, возле наших границ находятся 90 тысяч вражеских военных. Они могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года.
- Канада, Швеция и США заявили, что помогут Украине в случае эскалации.