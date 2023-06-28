Путин боится бунта и вооружает своего соратника, – политтехнолог
После мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина диктатор Владимир Путин боится нового бунта. Бункерный дед предоставляет тяжелое вооружение для росгвардии, которой руководит его соратник Виктор Золотов.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, это свидетельствует о том, что Путин очень испугался после бунта вагнеровцев.
Читайте также Пригожин планировал захватить Шойгу и Герасимова во время бунта, – WSJ
Путин испугался не на шутку
Тизенгаузен подчеркнул, что росгвардия – фактически личная армия Путина, потому что с ее руководителем Золотовым у диктатора тесные связи. Однако дело в том, что Кремлю будет сложно выделить танки для росгвардейцев, вероятнее всего, придется забирать их с фронта.
Такое решение Путина свидетельствует о том, что бункерный дед не на шутку испугался мятежа Пригожина, а все его басни об "все под контролем" – это просто бред.
Какую пользу принесут танки? Танки – это исключительно история о новом бунте и тяжелой технике, которая встанет на подступах к Москве и будет охранять город. Путин боится нового бунта и вооружает своего соратника Золотова,
– отметил политтехнолог.
Тизенгаузен о мятеже Пригожина: смотрите видео
"Переворот" в России: последние новости
- Издание New York Times написало, что генерал Сергей Суровикин, экс-командующий российскими силами вторжения в Украину, вероятнее всего, знал о планах Пригожина организовать военный переворот и вступить с ним в сговор.
- Издание The Wall Street Journal отметило, что Пригожин во время мятежа планировал захватить Сергея Шойгу и Валерия Герасимова во время их визита в Ростов-на-Дону. Однако из-за утечки планов пришлось действовать быстрее. По словам западных чиновников, эта спешка, вероятно, и является одной из причин провала.
- Путин готовится конфисковать активы Пригожина. В ISW отметили, что Владимир Путин пытается представить Евгения Пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию.