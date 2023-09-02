Путин готовится к антивоенным выступлениям: кто может осуществить новый мятеж против диктатора

Владимир Путин начал захватническую войну и теперь не может ее прекратить без риска своей репутации. В то же время, чрезмерные затраты на армию способны разрушить российскую экономику и привести к свержению действующего режима.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он убежден, что рост антивоенных настроений в России может стать проблемой для путинского режима.

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Противники Путина видят, что Россия проиграет

Множество генералов и полковников ФСБ не в восторге от того, куда движется Россия под руководством Путина.

“Те работники спецслужбы, которые умеют незаангажированно анализировать ситуацию, четко понимают, что из-за полномасштабной агрессии против Украины и введенных Западом санкций Россия летит в пропасть”, – предположил российский правозащитник.

По словам, в ФСБ видят, что крах российской экономики не за горами и нужно найти выход из этой ситуации, остановив войну. Однако российский диктатор ни за что не признает себя побежденным.

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"Путин не способен принять волевое решение и остановить упадок России, потому что для него это будет означать мгновенное падение рейтинга. Поэтому можно прогнозировать рост антивоенных настроений внутри путинского режима", – убежден Осечкин.

Панические приступы российского диктатора

В конце концов, достаточно высока вероятность, что в следующем году в России и Москве начнутся необратимые процессы для российского диктатора. В этот раз возможен и мятеж кадровых военных, которые после убийства Пригожина уже не будут верить в обещания Путина.

"Путин действительно боится за свою судьбу. В последние полгода, как рассказывают люди из ФСО (Федеральная служба охраны – 24 Канал), у него развились панические атаки. Он понимает, что большое количество людей внутри его системы не удовлетворены происходящим", – отметил Осечкин.

Вот почему российский диктатор делает ставку на внутренние войска. В частности, Росгвардию, которую усиливают тяжелой техникой и расширением штата.

Владимир Осечкин о страхе Путина перед мятежом: смотрите видео

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