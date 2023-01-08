Путин боится силы, его "красных линий" уже нет, – Bloomberg

Запад оказывает Украине помощь, склоняясь к осторожности. В частности, предоставленную технику определяют как поставки нашему государству вооружения для обороны.

Мол, так, Владимир Путин и вся российская общественность не смогут предъявить поставки оборонительного оружия как пересечение "красной линии". Колумнист Андреас Клют написал, что Украине для защиты себя нужно пойти дальше и выгнать россиян с временно оккупированных территорий.

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"Красные линии" Путина и помощь Запада

На тактическом уровне разница между обороной и нападением, таким образом, исчезает. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут дать бой россиянам,

– говорится в колонке.

Именно поэтому автор пишет, что США, Германия и другие союзники должны предоставить основные боевые танки и другое вооружение, которое требует Украина.

Однако есть одно условие – Киев не должен использовать оружие Запада для нанесения контрудара по самой России. И, вероятно, ВСУ вообще "должны воздержаться от подобных ударов".

"Если Кремль, с Путиным или без него, имеет красную линию, то такое вторжение будет ее пересечением – так предполагает российская ядерная доктрина", – считает Андреас Клют.

Путин может просто блефовать и боится силы

Однако Клют тут же добавляет, что нет смысла сильно переживать за так называемые "красные линии" Владимира Путина. Ведь даже если они есть у Путина, то, скорее всего, напоминают нечто среднее между "пурпурными каракулями и розовым оттенком".

С его кагебистским мышлением он может просто блефовать, когда звенит ядерной саблей и делает другие дьявольские угрозы. Как и все хулиганы, он хочет внушать страх, но боится силы,

– считает Андреас Клют.

Более того, он считает, что лучше пусть российский диктатор беспокоится из-за "красных линий" Запада.

Хотя вспоминает, что Путин извлек урок с 2014 года во время оккупации Крыма. Считал, что он сможет победить Украину, разделив и шантажируя и заставляя Запад принять результат.

Однако Владимир Путин теперь должен понять, что он ошибся во всем. Кроме того, автор отметил, что:

глава Кремля должен продолжать ошибаться;

лучшая политика для украинцев – бороться с врагом всеми силами;

для Запада – дать нам все необходимое для победы.

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