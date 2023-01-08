Путин боится силы, его "красных линий" уже нет, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Запад оказывает Украине помощь, склоняясь к осторожности. В частности, предоставленную технику определяют как поставки нашему государству вооружения для обороны.
Мол, так, Владимир Путин и вся российская общественность не смогут предъявить поставки оборонительного оружия как пересечение "красной линии". Колумнист Андреас Клют написал, что Украине для защиты себя нужно пойти дальше и выгнать россиян с временно оккупированных территорий.
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"Красные линии" Путина и помощь Запада
На тактическом уровне разница между обороной и нападением, таким образом, исчезает. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут дать бой россиянам,
– говорится в колонке.
Именно поэтому автор пишет, что США, Германия и другие союзники должны предоставить основные боевые танки и другое вооружение, которое требует Украина.
Однако есть одно условие – Киев не должен использовать оружие Запада для нанесения контрудара по самой России. И, вероятно, ВСУ вообще "должны воздержаться от подобных ударов".
"Если Кремль, с Путиным или без него, имеет красную линию, то такое вторжение будет ее пересечением – так предполагает российская ядерная доктрина", – считает Андреас Клют.
Путин может просто блефовать и боится силы
Однако Клют тут же добавляет, что нет смысла сильно переживать за так называемые "красные линии" Владимира Путина. Ведь даже если они есть у Путина, то, скорее всего, напоминают нечто среднее между "пурпурными каракулями и розовым оттенком".
С его кагебистским мышлением он может просто блефовать, когда звенит ядерной саблей и делает другие дьявольские угрозы. Как и все хулиганы, он хочет внушать страх, но боится силы,
– считает Андреас Клют.
Более того, он считает, что лучше пусть российский диктатор беспокоится из-за "красных линий" Запада.
Хотя вспоминает, что Путин извлек урок с 2014 года во время оккупации Крыма. Считал, что он сможет победить Украину, разделив и шантажируя и заставляя Запад принять результат.
Однако Владимир Путин теперь должен понять, что он ошибся во всем. Кроме того, автор отметил, что:
- глава Кремля должен продолжать ошибаться;
- лучшая политика для украинцев – бороться с врагом всеми силами;
- для Запада – дать нам все необходимое для победы.
Помощь Украине: важное
- 4 января 2023 года Франция заявила, что предоставит Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это первые образцы западной бронетехники, полученные Киевом от 24 февраля 2022 года.
- Впоследствии стало известно о помощи США и Германии. Соединенные Штаты окажут нам помощь в 3 миллиарда долларов. Среди прочего она будет включать и боевые машины пехоты Bradley. Германия же предоставит зенитно-ракетный комплекс Patriot и ориентировочно 40 бронетранспортеров Marder.
- Тем не менее Украине также нужны американские Abrams или немецкие Leopard. Пока ни первые, ни вторые партнеры не решились предоставить. Подробнее об этой технике и ее потребности ВСУ читайте здесь.