Путин и так плохо спит, – ексагент КГБ сказал, зачем в ГУР заговорили о бункерах диктатора

Неоднократно в СМИ появлялась информация, что Владимир Путин по всей территории России имеет бункеры, чтобы скрываться в случае чрезвычайных ситуаций. В Главном управлении разведки сообщили, что Украине известно, где расположен каждый из этих объектов.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что размещение бункеров Путина не является большой тайной для украинской разведки, которой, кроме этого, еще многое известно. Он добавил, что публичное заявление ГУР – троллинг кремлевского диктатора.

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Скрытый подтекст

Сергей Жирнов высказал мнение, что заявление Главного управления разведки имеет целью подчеркнуть, что Путин уязвим, ведь недавно было покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, также в авиакатастрофе умер президент Ирана Ибрагим Раиси. Это хорошая возможность сыграть на чувствах диктатора, используя эти события.

Путин и так плохо спит, потому что боится собственных охранников, ФСБ, армию. На последней встрече с генералами, те сидели не у него – было пространство, чтобы им не удалось дотянуться до него рукой,

– сказал он.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что Владимир Путин параноидально боится всех из своего окружения. Украинской разведке известно это, поэтому, по его мнению, в ГУР организовали ИПСО, чтобы он еще больше волновался.

Ситуация в России: кратко