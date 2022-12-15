Путин боится Украины, потому что понимает, что без нас уже доминировал бы в Европе, – ОПУ

Российский диктатор Владимир Путин искренне опасается Украины и украинцев. Ведь если бы не все мы, он бы уже тотально доминировал в Европе.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина сейчас буквально борется с "российской заразой". Но Путин, боясь украинцев, все равно до последнего будет пытаться убивать.

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Это его сущность. Он об этом и говорит. Когда он рисует какие-то картинки, почему зашел в Украину, это все не имеет никакого значения. Имеет значение одно – он просто реализует свой комплекс ненависти к нам. В то же время он очень искренне боится украинцев, потому что понимает, если бы не Украина, то тотально бы доминировал в Европе сегодня как привык,

– отметил Подоляк.

Все понимают, что Путин говорит бреду

Как подчеркнул Подоляк, Путин привык – когда он говорит, то люди фактически не слушают смысла его речи, а обращают внимание на "магию его присутствия". Это было и среди европейских политиков. До начала и даже до середины войны они также обращали на этот эффект. Впрочем, сейчас уже осознают, что диктатор говорит совершенно бессмысленные вещи.

Сейчас Путин не рассказывает об абсурдных "денацификациях". Ему буквально нужно уничтожить Украину, чтобы вернуться в так называемую "эру доминирования".

"Для того, чтобы Путин вернулся в свою "эру доминирования", которую он выстраивал 20 лет, ему нужно максимально жестоко уничтожить только одну страну. Именно поэтому сегодня он уже не говорит о так называемой "денацификации" – это все уже не имеет никакой разницы. Он откровенно и прямо на всех площадках говорит, что будет массово убивать украинцев. Мы должны это зафиксировать – это является конкретным проявлением конкретного преступления", – подчеркнул Подоляк.

Путин же отменил свою ежегодную пресс-конференцию и обращение в парламент. По мнению Подоляка, диктатор где-то подсознательно понимает, что все, что он будет говорить, бессмысленно. Ведь там снова будет старая "методичка" о "бомбили Данбас", "нацисты" и т.д.

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Особенно это не сработает в российском парламенте, где у депутатов будут только две эмоции – страх и ненависть. Ведь буквально недавно они себе "жировали", а теперь должны затягивать пояса.

Почему? Потому что эти люди "барствовали". Россия себя вела как? "Мы все можем. Бойтесь нас". Так они ездили по Европе. Покупали себе там какие-нибудь постройки, машины, яхты. Сегодня они понимают, что они никто. К ним относятся, как к мерзкой кучи людей, которые больше не имеют права заехать на Лазурный берег во Франции,

– подчеркнул Подоляк.

Несмотря на это, российские элиты боятся ответственности за нелояльность Путину. Ведь у него еще есть ресурс с ними разобраться. Хотя они и ненавидят его за то, что тот разрушил их обычный образ жизни.

Погибших оккупантов больше, чем в сводках

Как отметил Михаил Подоляк, погибших российских оккупантов гораздо больше, чем в сводках. Число может колебаться от 100 до 120 тысяч человек. Здесь еще не учтены санитарные потери, которые также большие. Именно поэтому мобилизация в России продолжается.

Кроме того, Подоляк отреагировал на петицию, которую россияне подписывают против так называемой "спецоперации". Он считает ее неэффективной. Она ничего не решит.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Россия готовит еще около 200 тысяч военных. Они могут привлечь их по разным направлениям. В частности, на повторное наступление на Киев.