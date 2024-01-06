Однако на самом деле диктатор переживает только за собственную жизнь, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Путин маниакально опасается смерти.

Вашему вниманию Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное, – Зеленский

"Путин просто страшно хочет жить. Недаром он такой трус – там с двойниками, бронепоездами, бункерами. Вояка так не ведет себя", – отметил Тизенгаузен.

Японские специалисты искусственного интеллекта подтвердили, что Путин использует двойников даже на публичных мероприятиях.

Приведет ли потеря Крыма к устранению Путина

Владимир Зеленский в интервью The Economist намекнул, что основная битва 2024 года состоится в Крыму и Черном море. Освобождение полуострова может стать болезненным ударом для Путина, но вряд ли он лишится президентского кресла.

Крым – уязвимое для Путина место. Но он скажет: "Смотрите, НАТО все сюда бросило". А россияне и не переживают – только 800 тысяч, которые туда переехали. Эти сразу сбегут,

– констатировал Тизенгаузен.

Что действительно может поколебать положение диктатора – это акции, подобные Пригожинской летом 2023 года. Захождение в Россию с определенным захватом территории, вероятно, запустит необратимые процессы в Кремле.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил 23–24 июня мятеж в России, который назвал "маршем справедливости". Боевики захватили военные объекты Ростова-на-Дону, но остановились в 200 километрах от Москвы по договоренности с Александром Лукашенко.

Через два месяца, 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. В WSL выяснили, что это организовал глава совбеза Николай Патрушев.

Путин боится: основное