Однако на самом деле диктатор переживает только за собственную жизнь, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Путин маниакально опасается смерти.
Вашему вниманию Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное, – Зеленский
"Путин просто страшно хочет жить. Недаром он такой трус – там с двойниками, бронепоездами, бункерами. Вояка так не ведет себя", – отметил Тизенгаузен.
Приведет ли потеря Крыма к устранению Путина
Владимир Зеленский в интервью The Economist намекнул, что основная битва 2024 года состоится в Крыму и Черном море. Освобождение полуострова может стать болезненным ударом для Путина, но вряд ли он лишится президентского кресла.
Крым – уязвимое для Путина место. Но он скажет: "Смотрите, НАТО все сюда бросило". А россияне и не переживают – только 800 тысяч, которые туда переехали. Эти сразу сбегут,
– констатировал Тизенгаузен.
Что действительно может поколебать положение диктатора – это акции, подобные Пригожинской летом 2023 года. Захождение в Россию с определенным захватом территории, вероятно, запустит необратимые процессы в Кремле.
Путин боится: основное
- После кратковременного мятежа в России Путин подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой. Британские разведчики считают, что таким образом диктатор хочет обезопасить свой режим.
- Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей, и теперь диктатор боится высунуть нос даже в дружественные к себе страны, как Турция.
- Несмотря на все свои маниакальные страхи, Путин стремится дальше править Россией. Поэтому он объявил о баллотировании на следующих выборах, хоть и не сразу.