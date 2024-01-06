Однак насправді диктатор лише переймається власним життям, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Путін маніакально боїться смерті.

До вашої уваги Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина, – Зеленський

"Путін просто страшно хоче жити. Недарма він такий боягуз – там з двійниками, бронепотягами, бункерами. Вояка так не поводиться", – зазначив Тизенгаузен.

Японські фахівці штучного інтелекту підтвердили, що Путін використовує двійників навіть на публічних заходах.

Чи призведе втрата Криму до усунення Путіна

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist натякнув, що основна битва 2024 року відбудеться в Криму й Чорному морі. Звільнення півострова може стати болісним ударом для Путіна, але навряд чи він втратить президентське крісло.

Крим – вразливе для Путіна місце. Але він скаже: "Дивіться, НАТО все сюди кинуло". А росіяни й не переживають – тільки ті 800 тисяч, які туди переїхали. Ці одразу втечуть,

– констатував Тизенгаузен.

Що дійсно може похитнути становище диктатора – це акції, подібні до Пригожинської влітку 2023 року. Заходження в Росію з певним захопленням території, ймовірно, запустить незворотні процеси в Кремлі.

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував 23–24 червня заколот у Росії, який назвав "маршем справедливості". Бойовики захопили військові об'єкти Ростова-на-Дону, але зупинились за 200 кілометрів від Москви за домовленістю з Алєксандром Лукашенком.

Через два місяці, 23 серпня, Пригожин загинув в авіатрощі у Тверській області. У WSL з'ясували, що це організував голова радбезу Ніколай Патрушев.

Путін боїться: основне