Однак насправді диктатор лише переймається власним життям, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Путін маніакально боїться смерті.
До вашої уваги Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина, – Зеленський
"Путін просто страшно хоче жити. Недарма він такий боягуз – там з двійниками, бронепотягами, бункерами. Вояка так не поводиться", – зазначив Тизенгаузен.
Чи призведе втрата Криму до усунення Путіна
Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist натякнув, що основна битва 2024 року відбудеться в Криму й Чорному морі. Звільнення півострова може стати болісним ударом для Путіна, але навряд чи він втратить президентське крісло.
Крим – вразливе для Путіна місце. Але він скаже: "Дивіться, НАТО все сюди кинуло". А росіяни й не переживають – тільки ті 800 тисяч, які туди переїхали. Ці одразу втечуть,
– констатував Тизенгаузен.
Що дійсно може похитнути становище диктатора – це акції, подібні до Пригожинської влітку 2023 року. Заходження в Росію з певним захопленням території, ймовірно, запустить незворотні процеси в Кремлі.
Путін боїться: основне
- Після короткочасного заколоту в Росії Путін підписав закон про озброєння росгвардії важкою технікою. Британські розвідники вважають, що в такий спосіб диктатор хоче убезпечити свій режим.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей, і тепер диктатор боїться висунути носа навіть у дружні до себе країни, як-от Туреччина.
- Попри всі свої маніакальні страхи, Путін прагне далі правити Росією. Тому він оголосив про балотування на наступних виборах, хоч і не одразу.