Путин – болельщик войны, поэтому он никогда не остановится, – Зеленский

Президент Украины отметил, что Путин никогда не остановится. По словам Зеленского, кремлевскому диктатору нравится сам процесс войны.

Поэтому, глава России Путин является болельщиком войны. Об этом Владимир Зеленский отметил во время разговора с представителями СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о Путине

Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим, он не остановится. Ему нравится сам процесс. Он болельщик войны,

– подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что россияне живут в большом поле дезинформации. То есть, как отметил гарант Украины, "Путин создал такое правительство, забрал права своих людей, он отправляет на смерть молодых людей, это означает, что он никогда не остановится".

"Он хочет сохранить тот мир, который он создал", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, президент подчеркнул, что Путина нужно остановить.

Отметим, что в четверг, 17 октября, Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, после чего они начали совместную пресс-конференцию. Подробности об основных заявлениях, озвученные ими, читайте в материале 24 Канала.