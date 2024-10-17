Відтак, глава Росії Путін є вболівальником війни. Про це Володимир Зеленський зазначив під час розмови з представниками ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про Путіна

Путін ніколи не зупиниться. Якщо ми його не зупинимо, він не зупиниться. Йому подобається сам процес. Він вболівальник війни,

– наголосив президент Зеленський.

Він зазначив, що росіяни живуть у великому полі дезінформації. Тобто, як зазначив гарант України, "Путін створив такий уряд, забрав права своїх людей, він відправляє на смерть молодих людей, це означає, що він ніколи не зупиниться.

"Він хоче зберегти той світ, який він створив", – підкреслив Зеленський.

Тому, президент наголосив, що Путіна потрібно зупинити.