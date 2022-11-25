Трясет ногой и с фиолетовыми пальцами: СМИ показали больной вид Путина

25 ноября 2022 , 14:43
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Источник:

Express

Владимир Путин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. СМИ заметили нездоровый вид российского диктатора.

Так, Путин схватился за стул, а его руки стали фиолетовыми. Кстати, слухи о болезнях российского президента ходят давно.

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Нездоровый вид Путина на встрече с президентом Кубы

Во время встречи российский диктатор схватился за подлокотник и его нога дрожала.

На кадрах видно, как Путин неудобно двигает ногами, а его рука становится фиолетовой, когда он сжимает подлокотник кресла,
– пишут СМИ.

Журналисты отмечают, что Путин неоднократно демонстрировал тревожные признаки ухудшения психического и физического здоровья с момента начала войны в Украине.

У Путина уже дрожат ноги / Скриншоты

Болезни Путина

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Автор: Софія Ковнір