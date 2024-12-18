"Всегда был негодяем": известный психиатр Глузман шокировал диагнозом российского диктатора
Действия российского президента Владимира Путина заставляют ставить под сомнение его психологическое здоровье. Известный психиатр очертил его возможный диагноз.
Известный психиатр Семен Глузман сказал, что Путин, вероятно, всегда был аморальным и негодяем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Смотрите также Путин подставил Ким Чен Ына, – в ЦПД раскрыли потери солдат КНДР в Курской области
Психопат, как из учебника
Известный общественный деятель, психиатр Семен Глузман дал российскому президенту характеристику. По его словам, Владимир Путин садист и психопат.
Путин – тяжелый психопат, садист. Настоящий, классический, как из учебника,
– сказал Глузман.
Также Семен Глузман также объяснил поведение россиян обычным примером из прошлого. По его словам, когда одна журналистка в начале полномасштабной войны спросила, почему россияне не протестуют, то он ответил, что когда они со Стусом сидели в одной камере, то ваши родители не выходили на протесты, потому что они боялись и россияне боятся.
В то же время Глузман не считает, что Путин сможет использовать ядерное оружие, ведь он "трус".