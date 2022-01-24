Путин будет "принимать меры": Песков цинично заявил, что на Донбассе будет наступать Украина
24 января 2022 , 14:00Читати новину українською
Источник:РИА Новости
В Кремле пытаются в очередной раз избежать ответственности и цинично заявляют об угрозе наступления Украины. Более того, Путин якобы вынужден отвечать на такое.
Якобы угроза военного наступления Украины на Донбасс очень велика. Такое наглое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, именно из-за этого растет напряженность. Поэтому Путин якобы вынужден защищаться.
Путин, как главнокомандующий, принимает меры для обеспечения безопасности России на фоне роста напряженности,
– дерзко заявил Песков.
Он в очередной раз манипулятивно подчеркнул, что угрозу видят именно со стороны нашей страны.
Вероятное наступление России на Украину: последние новости
- Кремль цинично заявлял, что это не Россия готовит атаку, а именно страны Запада. Мол, они готовят ряд крупных провокаций вокруг Украины: как информационных, так и военных.
- Также Россия и Беларусь на фоне сложных переговоров с НАТО и США решили побряцать оружием. А именно – провести военные учения в феврале возле границ ЕС и Украины.
- В то же время НАТО высылает истребители и корабли в Восточную Европу. Соответствующее решение приняли из-за действий Кремля у границ с Украиной.
- Джо Байден также рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а еще авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе. Соответствующее решение президент США может принять "на фоне роста опасений вторжения России в Украину".
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