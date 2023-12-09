Сравнил с конной гонкой: Кирби саркастически прокомментировал заявление Путина о выборах

Представитель администрации президента США Джон Кирби высмеял заявление Путина по поводу участия в выборах в России.

Путин сообщил, что примет участие в выборах 2024 года. Во время последнего брифинга Кирби сравнил процесс "голосования" в России с конной гонкой.

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В США высмеяли заявление Путина

Кирби саркастически прокомментировал заявление Путина об участии в выборах. Он заявил, что это будет "фантастическая гонка".

Ну, это будет самая крутая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу,

– заявил представитель администрации Байдена.

Путин примет участие в выборах-2024