Будет упрямиться до последнего: Путин загнал себя в ситуацию, которая имеет единственный выход

Европейские страны готовы ввести санкции против России, если Кремль откажется от долгосрочного перемирия. Однако, вероятно, даже санкции не смогут заставить Владимира Путина прекратить войну.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, объяснив, что глава Кремля сейчас находится в сложном положении, из которого есть единственный выход. Также если Москва не согласится на прекращение огня, под европейскими санкциями может оказаться консорциум "Северный поток-2".

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Это условие физического выживания Путина

Загородний считает, что в давлении на Россию большую роль может сыграть Китай. Особенно на фоне его договоренностей с США по тарифам.

Однако Путин будет сопротивляться до последнего, потому что для него принципиально продолжать войну. Для него это условие не только политического, но и физического выживания,

– пояснил политолог.

Обратите внимание! Страны ЕС подготовили новый 17-й пакет санкций против России, который могут согласовать 20 мая. Он охватит примерно 50 физических и юридических лиц, в частности пятеро – из Китая.

Очень важный вопрос для Путина – куда девать огромную армию после окончания боевых действий в Украине.

Вопрос в том, если сейчас остановить войну, а действие санкций останется, это будет катастрофой для российской экономики. А экономические ограничения, вероятно, не будут сняты, как того хочет Кремль. Да и цены на нефть сейчас значительно ниже, чем надеялись россияне,

– отметил Тарас Загородний.

Поэтому, по мнению политолога, это означает, что Кремлю будет нужна новая война – или против страны НАТО, или против Казахстана, или против Грузии и Армении. Путин загнал себя в такую ситуацию, из которой он не может выйти иначе, чем продолжать воевать.

Напомним, что публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов заметил, что Путин будет продолжать войну, пока сможет, а задача Украины и ее союзников заключается в том, чтобы "сделать это в как можно худших для него условиях". Прежде всего, по мнению Богданова, западным партнерам нужно ввести серьезные санкции против России и расширить поставки оружия Украине, даже на условиях продажи.