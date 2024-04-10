Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине, – Зеленский

Украина продолжает страдать от циничных ударов захватнических войск по гражданскому населению. Однако, к сожалению, их может стать еще больше.

Об этом вечером, 10 апреля, в своем обращении рассказал Владимир Зеленский. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится в своих жестоких амбициях.

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"Путин не остановится"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня российские захватчики в очередной раз нанесли циничные удары управляемыми авиабомбами по общинам нашего государства. В частности, украинский лидер выделил Харьковскую область.

Он отметил, что в результате вражеских атак есть пострадавшие. Сейчас в Харьковской области известно о по меньшей мере трех погибших, среди них – один ребенок. Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных.

Этот российский террор – ежедневно и каждую ночь в нашем приграничье и в прифронтовых районах. Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас,

– заявил Зеленский.

По его словам, Украина ежедневно увеличивает свои возможности, наращивает боеспособность, дальнобойность, а также способности уничтожать российских оккупантов. Однако, как отметил президент, украинский народ нуждается в не меньшей внутренней силе и понимании.

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