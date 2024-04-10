Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине, – Зеленский
Украина продолжает страдать от циничных ударов захватнических войск по гражданскому населению. Однако, к сожалению, их может стать еще больше.
Об этом вечером, 10 апреля, в своем обращении рассказал Владимир Зеленский. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не остановится в своих жестоких амбициях.
Смотрите также Оккупанты ударили баллистикой по транспортным объектам в Одесской области: погибла 10-летняя девочка
"Путин не остановится"
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодня российские захватчики в очередной раз нанесли циничные удары управляемыми авиабомбами по общинам нашего государства. В частности, украинский лидер выделил Харьковскую область.
Он отметил, что в результате вражеских атак есть пострадавшие. Сейчас в Харьковской области известно о по меньшей мере трех погибших, среди них – один ребенок. Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных.
Этот российский террор – ежедневно и каждую ночь в нашем приграничье и в прифронтовых районах. Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас,
– заявил Зеленский.
По его словам, Украина ежедневно увеличивает свои возможности, наращивает боеспособность, дальнобойность, а также способности уничтожать российских оккупантов. Однако, как отметил президент, украинский народ нуждается в не меньшей внутренней силе и понимании.
Что известно о вражеской атаке на Харьковскую область: основное
- Вечером 10 апреля под ударом российских войск оказалась Харьковская область. Известно, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 18:16. Менее, чем через 20 минут сообщили о пусках управляемых авиационных бомб.
- Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, сообщил о последствиях от атаки врага. По его словам, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. Он сообщил, что в результате ударов полностью разрушена поликлиника.
- В 18:40 стало известно о двух пострадавших гражданских 54-летних мужчинах. Председатель Харьковской ОГА добавил, что один из них – технический работник медучреждения, куда и попали россияне. Обоих пострадавших госпитализировали.
- В частности, взрывы раздавались и в самом Харькове. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.
- Позже Синегубов сообщил о погибшей в результате обстрела 14-летней девочке. Также ранены по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, которая получила осколочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы.