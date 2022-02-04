Путин будет выдумывать провокации, даже если их нет, – российский экономист
Владимир Путин не отважится на полномасштабное вторжение в Украину. Однако он может придумывать новые провокации.
Глава Кремля, в частности, будет использовать информационную пропаганду. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский экономист Владислав Иноземцев.
Важно Полномасштабное наступление России на Украину с самого начала было невозможно, – российский экономист
Путин обижается на Запад
"Что касается провокаций, то я уверен, что они могут быть. Я уверен, что Путин будет придумывать провокации, даже если их нет", – заметил Иноземцев.
По его словам, глава Кремля будет подавать свои утверждения как телевизионную картинку не только в России, но и во всем мире.
У Путина сейчас существует очень серьезное обида на Запад: за то, что его не поняли. В его последних переговорах доминирует нотка, что мы предложили единую безопасность, вы нас отвергли. Киев обещал нам исполненные минские договоренности, он их не выполняет.
Поэтому, по мнению российского экономиста, Путин будет в дальнейшем провоцировать и еще больше входить в имидж обиженного политика, который якобы хотел как лучше, а произошло как всегда.
"Однако это не значит, что большая война возможна", – заметил Иноземцев.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Путин провоцирует: последние абсурдные заявления
- Кремль продолжает делать абсурдные заявления по Украине. К примеру, у Путина заявили, что наше государство хочет якобы напасть на России, а не наоборот.
- Страна-оккупант пытается расшатывать ситуацию и запугивает войной с нашим государством.
- Российский президент также заявил, что Украина якобы создает для себя угрозы и намекнул на Альянс. После этого в Белом доме сравнили Путина с лисой в курятнике.
- Путин удивил еще одним маразматическим заявлением, сказав, что опасается атаки Украины на Крым.
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