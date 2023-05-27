Лавров отреагировал на заявления, что Путин – цель №1 для Украины: хочет санкций для Киева

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину "террористическим государством". И хочет, чтобы Запад ввел санкции против Киева.

Российские журналисты спросили Сергея Лаврова о том, как он может прокомментировать слова представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого, который назвал Путина "целью номер один" для украинских спецслужб.

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Лавров назвал Украину террористическим государством

Сергей Лавров цинично назвал Украину "террористическим государством", а украинцев неадекватными. Он надеется, что Запад введет против Украины, потому что все очень "серьезно".

Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество. Я не сомневаюсь, что сидящие в Вашингтоне и Лондоне "кукловоды" уже начинают задумываться о том, насколько эти люди адекватны,

– сказал Лавров.

Что предшествовало