Путин цинично заявил, что Зеленский якобы против переговоров
Владимир Путин сделал новое циничное заявление относительно переговоров. Российский диктатор говорит, что Владимир Зеленский якобы уклоняется от переговорного процесса.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что циничного заявил Путин о Зеленском и переговорах
Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский якобы уклоняется от мирных переговоров, потому что "это довольно быстро приведет к необходимости отмены военного положения, а следовательно, и выборов".
Также российский диктатор врет, что украинский президент, мол, становится "токсичной фигурой для украинских военных", потому что якобы "отдает неоправданные приказы, приводящие к большим потерям".
В то же время Путин утверждает, что, мол, США и Россия хотят "как можно скорее достичь мира в Украине, а Зеленскому это мешает".
Еще с маяка президент России сказал, что "шансов у Зеленского победить на выборах нет никаких" и "они равны нулю", что Россия "не против сохранения государственности Украины, ей важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве", а также, что "если Зеленский уйдет с должности, это будет на пользу Украине".