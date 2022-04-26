Путин "дал добро" на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из Мариуполя - ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился 26 апреля с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве. Президент государства-агрессора вроде бы согласился на то, чтобы ООН приняла участие в эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Об этом Организация Объединенных наций сообщила в соцсетях. Мол, Владимир Путин согласился на эвакуацию гражданского населения из "Азовстали" – при участии Красного Креста и ООН.

Ранее Генсек ООН предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина

Путин цинично сказал, что Россия начала вторжение – согласно уставу ООН

Антониу Гуттереш подчеркнул Путину, что считает, что действия России по отношению к Украине являются именно вторжением. Глава Кремля на это цинично заявил: то, что в России называют "спецоперацией", вроде бы не противоречило уставу ООН.

Российский президент сказал генсеку ООН очередную ложь: мол, боевых действий в Мариуполе уже нет и начал уверять Гутерреша, что украинские военные "прикрываются гражданским населением".

Гуманитарные коридоры из "Азовстали": что известно

Украинская сторона требует 2 отдельных коридора из Мариуполя: один из "Азовстали", а второй – из самого города.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Россия все время срывает любые договоренности.

Людей созвали на эвакуацию в Украину, вместо этого насильно вывозили на российскую территорию.

Именно поэтому украинская сторона на протяжении последних 2 дней не организовала ни одного коридора.

Смотрите в видео: в ОП рассказали о ситуации в Мариуполе