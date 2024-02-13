Долго готовил ловушки: на какие слабости США хотел давить Путин в интервью

Владимир Путин дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Кремлевский диктатор очень тщательно готовился к этому разговору. Его специалисты пытались придумать методички, которые должны были бы поразить американскую аудиторию.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что интервью Путина – это не спонтанные реплики, а заранее подготовленные заявления.

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"Это не спонтанная вещь. Нет, они очень серьезно готовились. Одни писали Путину исторические методички, он их заучивал. Другие говорили, какие важные ловушки разбросать по интервью, чтобы это поразило американскую аудиторию", – убежден он.

Путин делал заготовки

Как отметил Марк Фейгин, в интервью Путин заявил, что США якобы подорвали газопроводы "Северный поток". Очевидно, специалисты сказали диктатору, что это важная тема для американцев, поэтому нужно обвинить в этом спецслужбы Штатов.

Кроме того, во время интервью Путин показывал Такеру Карлсону какие-то документы. Российский диктатор очень хотел, чтобы американская аудитория была поражена его заявлениями.

Путин точно делал заготовки. Какие-то его клоуны подскочили с документами. То есть это все заранее прорабатывалось. Так, он не впервые это говорит, но для американской аудитории это все новое,

– сказал правозащитник.

Интервью Путина Такеру Карлсону: главное