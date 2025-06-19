Путин противоречит собственному окружению: диктатор в выступлении дал три сигнала Западу и россиянам

Владимир Путин провел пресс-конференцию в ночь на 19 июня 2025 года. Как ни странно, но кремлевский диктатор сделал заявления и по Украине, затронув тему переговоров.

Путин заявил, что якобы готов вести переговоры с нашим государством и лично встретиться с Владимиром Зеленским. Несмотря на это он выразил сомнения относительно легитимности украинского президента. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что таким образом диктатор и дальше настаивает на проведении выборов в Украине.

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Сигналы Путина о войне в Украине

Юрий Богданов отметил, что экономика России сейчас едва ли не на грани краха. Об этом на петербургском международном экономическом форуме говорили глава центрального банка и министр экономики России.

На этом фоне выходит Путин и противоречит собственным министром, говоря, что у них все хорошо и будет еще лучше. Я думаю, что он, как и всегда, пытается улучшить свою переговорную позицию, чтобы все были более договороспособны, но этого, конечно, не будет,

– подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Путин похожими заявлениями о готовности к переговорам, вероятно, пытается решить 3 основные задачи.

Первая – удержать Дональда Трампа от резких движений в отношении себя.

Второе – запугать Украину и Европу, чтобы склонить украинское общество к капитуляции.

Третье – пытается продать своему окружению и россиянам, что у него вроде бы все под контролем.

Пока неизвестно, на сколько времени у кремлевского диктатора хватит запаса прочности, чтобы выполнить эти задачи. Юрий Богданов считает, что до конца осени 2025 года, если наступление России на фронте не будет иметь существенного успеха, Путин будет более договороспособным, чем сейчас.

Интересно, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что потенциальная встреча между лидерами России, США и Украины возможна только после тщательной подготовки. По его словам, такое событие должно стать итогом длительной дипломатической работы. В Кремле также выразили надежду на третий раунд переговоров с Украиной, отметив, что условия сейчас уже отличаются от ситуации трехлетней давности.