Показал, что самодур: как Путин просчитался в интервью Карлсону

Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года дал интервью западному журналисту. "Высокая честь" слушать чушь президента России выпала на долю американского пропагандиста Такера Карлсона.

Диктатор нарушил все каноны средств массовой информации, это 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил, почему интервью российского президента получилось абсолютно провальным.

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Самое невыгодное интервью Путина

Как отметил бывший сотрудник КГБ, если Путин рассчитывал, что это интервью повлияет на американского избирателя, в частности, на трампистов, то он просчитался. Ведь люди, которые были убеждены, что Путин друг Дональда Трампа даже не будут слушать это интервью, а те, кто сомневаются в этом, могут его послушать, но они уснут на третьей минуте.

Иногда доходило до смешного, ведь он (Путин – 24 Канал) на тридцатой минуте говорил, что его скучные монологи – ужасная вещь. Конечно, на Западе это интервью никто не будет слушать до конца. Я выдержал только полтора часа и не смог дослушать до конца этот бред,

– отметил Жирнов.

Позорное интервью скандальному журналисту лишь в очередной раз продемонстрировало, что Путин самодур, который убежден в том, что сам знает как правильно все рассказывать. По мнению бывшего сотрудника Службы внешней разведки, глава Кремля дал самое невыгодное интервью.

Угрозы развивать и масштабировать войну

Российские пропагандисты время от времени прибегают к угрозам нападения на разные страны, в частности европейские. По этому поводу в интервью Путин не сказал для нас ничего нового. Возможно, одиозные заявления диктатора имеют хотя бы какую-то новизну для западного уха, которое не слушает эту чушь каждую неделю.

Он попытался показать себя как мирного, бедного и несчастного жертвенника западной агрессии, но забыл, на кого работает. На самом деле республиканцы не любят слабых людей. Вот если бы он вынул бы ядерную палку, то тогда бы это произвело какое-то впечатление,

– подчеркнул Жирнов.

По его словам, Путин сделал ставку на то, чтобы показать себя приличным человеком, однако в этом смысле тоже проиграл. Ведь целевая аудитория воспринимала его слабым.

Накануне вторжения глава Кремля говорил, что якобы Россия не будет нападать на Украину. Теперь все понимают, что если Путин говорит, что чего-то не будет делать, то на самом деле будет наоборот.

В интервью диктатор жаловался, что западные СМИ изображают Россию как страну-агрессора. Мол, это все для того, чтобы выбить деньги в виде налогов для финансирования военных расходов. Однако он забыл сказать, что это Россия во всем виновата, ведь дает такие козыри и заставляет средства массовой информации формулировать угрозы.

"Вывод: Путин полностью проиграл. Главное, что ни один нормальный человек эту ахинею не будет слушать два часа, тем более на Западе", – подытожил бывший сотрудник КГБ.

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