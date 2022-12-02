"Это назрело давно": Жданов сказал, мог ли Китай подтолкнуть России к войне против Украины

В начале года важной новостью было расследование США по источнику происхождения коронавируса. По его результатам Китаю угрожали санкционные меры. Опасаясь этого, КНР могла подтолкнуть Россию к войне в Украине, чтобы снять этот вопрос с повестки дня.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов , передает 24 канал. Однако он отметил, что такая версия выглядит маловероятной.

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Вопрос был не ко времени

По его мнению, вопрос вторжения России в Украину назрел не в феврале, а гораздо раньше.

Вспомним, что первое стягивание российских войск к украинской границе состоялась в апреле 2021 года. Сначала были учения, затем войска оставались вдоль границы. Войска даже уезжали, а техника оставалась,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что тогда еще вопрос расследования по коронавирусу в отношении Китая был не ко времени.

Вопрос урегулировался

Жданов подчеркнул, что сегодня Китай снова страдает коронавирусом. В то же время во многих странах мира, особенно в Европе, COVID-19 уже считается острореспираторным заболеванием.

"Сегодня отменены ограничения, отсутствует масочный режим, карантинные зоны. Если человек заболел COVID-19, его лечат по действующим протоколам и соответствующим утвержденным препаратам. Человек может вакцинироваться от коронавируса", – рассказал он.

По его мнению, сейчас вопросы по COVID-19 урегулировались и на сегодняшний день он не представляет страшной угрозы.

Цифровой концлагерь

По словам Жданова, в Китае наоборот большое количество заболевших – до 50 тысяч заражений в день. Китайцы уже начинают протестовать против ограничений, которые вводит власть.

Фактически это цифровой концлагерь. Власти отправляют человеку на телефон QR-код, а он в КНР сегодня – это паспорт. В зависимости от цвета QR-кода он предоставляет определенные ограничения для этого человека – среди них и на свободу перемещения,

– заметил он.

Олег Жданов считает, что сегодня США даже не упоминают об этом расследовании. Китай же борется с внутренним вирусом, а не с внешним.

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