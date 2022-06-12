Путин даже до Гитлера не дотягивает, – Фейгин о новом кумире главы Кремля

Российский президент считает себя подобным Петру I. На самом деле Путин не дотягивает даже до Гитлера.

Об этом во время стрима на ютубе 24 канала заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он заявил, что пока неясно, чего Путин хочет достичь сравнивая себя с Петром I, и куда пытается "открыть дверь".

Обратите внимание Путин маниакально заявил, что следует Петру I и "возвращает территории" России

"Не дотягивает ни до Петра I, ни до Сталина"

Марк Фейгин отметил, что у Путина нет никакой идеологии или плана. Он ее болезненно производит.

По-настоящему правильно ему было бы сравнивать себя только с Гитлером. Но он даже до Гитлера не дотягивает, тот все же на фронте был,

– сказал правозащитник.

"И в целом (Гитлер – 24 канал) прошел сложный путь, даже в тюрьме сидел. А этот вообще не дотягивает ни до кого, ни до Гитлера, ни до Петра I, ни до Сталина", – добавил Фейгин.

Читайте также Окно закрывается: Путин является полной противоположностью Петру Первому

В то же время он назвал ответные действия Путина так называемым актом несамодостаточности, идеологической в частности. Пока у российского президента фактически уже нет времени на серьезное изменение своего положения.

"Он (Путин – 24 канал) все свое сражение под Киевом проиграл, на мой взгляд. Все, конец", – заявил правозащитник.

Марк Фейгин о новом кумире российского диктатора: смотрите видео 24 канала

Абсурдные заявления Путина: последние новости