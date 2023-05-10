Еще один шаг в пропасть: Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Российские власти окончательно хотят сжечь все мосты с цивилизованными странами мира. Так, диктатор Путин издал распоряжение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Свое участие в этом договоре Россия приостановила еще 15 лет назад. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Победой и не пахнет: ISW проанализировал слабое выступление Путина и парад 9 мая в Москве

Путин расторг очередной договор со странами Запада

Владимир Путин опубликовал указ, в котором назначил заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова ответственным по рассмотрению на федеральном собрании "вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Сам договор был подписан в 1990 году.

Денонсация – прекращение действия международного договора, когда одно государство сообщает другому, что разрывает заключенный международный договор. Денонсация должна быть осуществлена в порядке и в сроки, оговоренные настоящим договором. Важно то, что Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года предусматривает случаи, когда договор можно денонсировать, даже если соответствующий порядок не предусмотрен самим договором. То есть Россия нашла определенную зацепку и разорвала этот документ.



Указ Путина о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе / Скриншот 24 Канала

Россия фактически вышла из договора в 2007 году, когда Москва объявила, что приостанавливает исполнение его условий. Уже в 2015 году Кремль объявил о приостановлении участия в работе Совместной консультативной группы, которая предусматривалась настоящим договором. То есть участие России в соглашении оставалось чисто формальным.

Недавно Путин принял закон об украинцах на оккупированных территориях