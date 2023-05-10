Еще один шаг в пропасть: Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Российские власти окончательно хотят сжечь все мосты с цивилизованными странами мира. Так, диктатор Путин издал распоряжение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Свое участие в этом договоре Россия приостановила еще 15 лет назад. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Путин расторг очередной договор со странами Запада
Владимир Путин опубликовал указ, в котором назначил заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова ответственным по рассмотрению на федеральном собрании "вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе". Сам договор был подписан в 1990 году.Обратите внимание! Денонсация – прекращение действия международного договора, когда одно государство сообщает другому, что разрывает заключенный международный договор. Денонсация должна быть осуществлена в порядке и в сроки, оговоренные настоящим договором. Важно то, что Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года предусматривает случаи, когда договор можно денонсировать, даже если соответствующий порядок не предусмотрен самим договором. То есть Россия нашла определенную зацепку и разорвала этот документ.
Указ Путина о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе / Скриншот 24 Канала
Россия фактически вышла из договора в 2007 году, когда Москва объявила, что приостанавливает исполнение его условий. Уже в 2015 году Кремль объявил о приостановлении участия в работе Совместной консультативной группы, которая предусматривалась настоящим договором. То есть участие России в соглашении оставалось чисто формальным.
Недавно Путин принял закон об украинцах на оккупированных территориях
- Владимир Путин подписал дерзкий закон о признании иностранцами во временно оккупированных регионах нашей страны людей, имеющих паспорт.
- В документе говорится, что граждане, проживавшие на "новых территориях" страны-агрессора со дня их образования и решили не делать российский паспорт, могут быть депортированы из этих регионов в случае опасности российской государственности.
- Таким образом, российские власти вынуждают украинцев принять российские паспорта, чтобы сказать всему миру очередную басню о защите "российского населения от украинского преступного режима".