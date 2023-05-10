Свою участь в цьому договорі Росія призупинила ще 15 років тому. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Перемогою і не пахне: ISW проаналізував кволий виступ Путіна та парад 9 травня у Москві

Путін розірвав черговий договір з країнами Заходу

Владімір Путін опублікував указ, в якому призначив заступника голови російського МЗС Сєргєя Рябкова відповідальним щодо розгляду на федеральних зборах "питання про денонсацію Договору про звичайні збройні сили у Європі". Сам договір був підписаний у 1990 році.

Зверніть увагу! Денонсація – припинення дії міжнародного договору, коли одна держава повідомляє іншій, що розриває укладений міжнародний договір. Денонсація має бути здійснена в порядку і в терміни, що обумовлені цим договором. Важливим є те, що Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року передбачає випадки, коли договір можна денонсувати, навіть якщо відповідний порядок не передбачений самим договором. Тобто Росія таки знайшла певну зачіпку і розірвала цей документ.



Указ Путіна про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі / Скриншот 24 Каналу

Росія фактично вийшла з договору у 2007 році, коли Москва оголосила, що призупиняє виконання його умов. Вже у 2015 році Кремль оголосив про призупинення участі у роботі Спільної консультативної групи, що передбачалася цим договором. Тобто участь Росії в угоді лишалася суто формальною.

Довідка! Договір про звичайні збройні сили в Європі передбачав обмеження у використанні 5 категорій важкої техніки та озброєнь: танків, бронемашин, артилерії калібром понад 100 міліметрів, літаків та ударних гвинтокрилів. Крім цього, учасники угоди мали також регулярно обмінюватися інформацією та проводити інспекції, щоб забезпечити належні умови виконання договору.

Нещодавно Путін ухвалив закон про українців на окупованих територіях