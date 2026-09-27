Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Дипломат убежден, что стремление организовать такой формат или пригласить главу Кремля на саммит "Группы двадцати" в Майами выглядит совершенно абсурдно. По его словам, эти действия продиктованы стремительным падением рейтингов кандидата в президенты накануне выборов, что выглядит абсолютно абсурдно.

Почему Трамп подыгрывает Кремлю

Пытаясь создать видимость успехов, американский политик демонстрирует, что чувствует себя гораздо комфортнее среди автократов, чем в кругу демократических лидеров.

У меня нет никаких сомнений в том, что Путин держит Трампа на каком-то большом крючке,

– Огрызко, дипломат.

Он добавил, что именно из-за этого кандидат вынужден делать то, что сейчас нужно российским властям.

Страх российского диктатора

В то же время эксперт сомневается в физическом присутствии главы России на каких-либо международных площадках за океаном. Главной причиной этого является банальный страх за собственную жизнь и отсутствие надежных гарантий безопасности.

Как этот "бункерный" будет перелетать через Атлантический океан? Он своей тени боится, а тут лететь через океан без гарантий безопасности,

– Огрызко, дипломат.

Поездка диктатора в США просто невозможна в нынешних условиях.

К слову. Полную версию интервью с экс-главой МИД Украины Владимиром Огрызко читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Напомним, ранее мы уже писали, что россияне подкупают окружение Трампа, а сам он может быть уязвим из-за определенного компромата.

Также недавно Зеленский прокомментировал возможность проведения переговоров в декабре во время саммита "Большой двадцатки" в Майами.