Про це під час ефіру 24 Каналу заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Дипломат переконаний, що прагнення організувати такий формат або запросити очільника Кремля на саміт G20 у Маямі виглядає абсолютно абсурдно. За його словами, ці дії продиктовані стрімким падінням рейтингів кандидата у президенти напередодні виборів.

Чому Трамп підігрує Кремлю

Намагаючись створити видимість успіхів, американський політик демонструє, що почувається значно комфортніше серед автократів, аніж у колі демократичних лідерів.

У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін тримає Трампа на якомусь великому гаку,

– Огризко, дипломат.

Він додав, що саме через це кандидат змушений робити те, що наразі потрібно російській владі.

Страх російського диктатора

Водночас експерт сумнівається у фізичній присутності очільника Росії на будь-яких міжнародних майданчиках за океаном. Головною причиною цього є банальний страх за власне життя та відсутність надійних гарантій безпеки.

Як це бункерний буде перелітати через Атлантичний океан? Він своєї тіні боїться, а тут летіти через океан без гарантій безпеки,

– Огризко, дипломат.

Поїздка диктатора до США просто неможлива за нинішніх умов.

До слова. Повну версію інтерв'ю з ексочільником МЗС України Володимиром Огризком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що росіяни купують оточення Трампа, а сам він може бути вразливим через певний компромат.

Також нещодавно Зеленський прокоментував можливість проведення переговорів у грудні під час саміту Великої двадцятки в Маямі.