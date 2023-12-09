"Сентиментальный людоед": Путин вспомнил очень странную историю со своего детства

Владимира Путина во время заседания наблюдательного совета российского движения детей и молодежи спросили о самом приятном воспоминании с детства. Его ответ откровенно удивил собравшихся.

Путин должен рассказать милую историю, однако разве вызвал удивление своим воспоминанием. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Каналу прокомментировал историю Путина

Смотрите также Кремль увеличил численность армии: эстонская разведка указала на причины

Детская история Путина

Владимир Путин рассказал о якобы самом приятном воспоминании с его детства. Это история о том, как его мама сначала поставила в его угол, а потом, не дождавшись прощения, сама забрала его оттуда с поцелуями.

Интимная вещь. Я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол. Уж не помню, за что. И в течение какого-то времени ходила, все спрашивала, так грозно смотрела и спрашивала: "Ты будешь просить прощения, или нет?". А чем закончилась эта история, я вам скажу лицом к лицу, часть просто уроню… Короче, закончилось это тем, что она начала меня целовать. Сама извлекла из этого угла и все. И этим вся история закончилась,

– рассказал Путин.

История вроде должна была показывать "великую материнскую любовь", однако лишь показала неумение Владимира Путина признавать ошибки еще с детства.

Путин – лицемер

"В этой истории демонстрируется некая себе" сентиментальность людоеда". К слову, во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Райси, где он жаловался на геноцид палестинского народа, Путин сказал, что слезы подступают к глазам, когда он думает о детях из Сектора Газа», – заметил Игорь Яковенко.

Однако почему-то Путин очень избирательно жалеет детей, страдающих боевыми действиями. Смерть и страдания украинских детей его никак не трогают.

"Невероятный лицемер. Эта его "сентиментальность" вызывает особое отвращение, – подчеркнул Яковенко.

Последние новости о Владимире Путине

В пятницу, 8 декабря, Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента России. Объявление новости было особенно комичным – глава так называемого "народного совета ДНР" просил Путина снова идти на президентские выборы. В свою очередь, диктатор рассказал, что, мол, это для него сложное решение.

Российские журналисты проанализировали состояние Владимира Путина сейчас. В РосСМИ заверили, что он таки жив, то есть информация о смерть Путина не подтверждают. Однако его состояние не слишком удовлетворительное.

На это, в частности, указывает уменьшение медийной активности Путина. Так, журналисты подсчитали, что за 2023 год Путин провел на людях менее 5 месяцев из 12. Меньше всего он был виден в январе – только 7 дней.

По данным Офиса Генпрокурора, по состоянию на 5 декабря в Украине погибли 512 детей в результате вооруженной агрессии России. Более 1660 детей – пострадали.