Путін мав би розповісти милу історію, однак натомість хіба викликав подив своїм спогадом. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу прокоментував історію Путіна.

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Дитяча історія Путіна

Владімір Путін розповів про нібито найприємніший спогад з його дитинства. Це історія про те, як його мама спочатку поставила в його куток, а потім, не дочекавшись вибачення, сама забрала його звідти з поцілунками.

Інтимна річ. Я розповім тільки початок цієї історії. Мама поставила мене в кут. Вже не пам'ятаю, за що. І протягом якогось часу ходила, все питала, так грізно дивилася і питала: "Ти проситимеш пробачення, чи ні?". А чим закінчилася ця історія, я вам скажу віч-на-віч, частину просто упущу. Коротше, закінчилося це тим, що вона почала мене цілувати. Сама витягла з цього кута і все. І цим вся історія закінчилася,

– розповів Путін.

Історія начебто мала показувати "велику материнську любов", однак лише засвідчила невміння Владіміра Путіна визнавати помилки іще з дитинства.

Путін – лицемір

"У цій історії демонструється така собі "сентиментальність людоїда". До слова, під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагімом Райсі, де він бідкався про геноцид палестинського народу, Путін сказав, що сльози підступають до очей, коли він думає про дітей з Сектора Гази", – зауважив Ігор Яковенко.

Однак чомусь Путін дуже вибірково жаліє дітей, які потерпають від бойових дій. Смерть та страждання українських дітей його ніяк не зачіпають.

"Неймовірний лицемір. Ця його "сентиментальність" викликає особливу огиду, – наголосив Яковенко.

Зверніть увагу! За даними Офісу Генпрокурора, станом на 5 грудня в Україні загинуло 512 дітей внаслідок збройної агресії Росії. Понад 1660 дітей – постраждали.

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