За Пригожиным могут стоять какие-то силы: сколько продолжалась кампания по его уничтожению

Евгений Пригожин откровенно не уважает российскую армию и позволяет себе достаточно резкие высказывания в адрес Генштаба. Вероятно, он до сих пор жив и продолжает сыпать отчаянными словами, потому что за ним кто-то стоит.

Об этом сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал. Он предположил, сколько уже может длиться операция по его ликвидации.

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Вероятный покровитель Пригожина

Еще в начале года представители российского Генштаба могли ставить вопрос Путину по поводу Пригожина и сколько еще тот откровенно будет над ними издеваться. Они не могли убрать его, потому что боялись Путина. Тогда бункерный руководитель принял промежуточное решение и заменил Суровикина Герасимовым. Но присадить Пригожин не смог.

Кампания по уничтожению Пригожина продолжалась. После 6 мая, когда Путин был назван так, как сказал о нем Пригожин, это не устроило никого. Почему Герасимов, Шойгу и уже Путин ведут себя как "петушки" и не убили Пригожина, ибо значит за ним стоят какие-то силы, с которыми Путин должен считаться,

– объяснил Пионтковский.

Ближайшая неделя должна показать, есть ли кто сильнее для сопротивления у кремлевской верхушки. Вопрос – может ли вступить в игру КГБ. И тут уже будет решаться, кто будет контролировать силовые структуры.

"За 12 дней в военном бункере должно произойти знаменательное событие. Эта схема кажется достаточно убедительной. Почему не убили Пригожина – кажется, не могут, но у них еще есть шанс", – добавил публицист.

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