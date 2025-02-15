Путин должен пойти на территориальные уступки для достижения мира, – Келлог

Кит Келлог заявил, что и Киев, и Москва должны пойти на уступки для прекращения войны. Спецпредставитель Трампа сказал, что ждут США от России.

Во время Мюнхенской конференции Кит Келлог публично обязался попытаться завершить войну в Украине за 180 дней. Чиновник подчеркнул, что конфликт должен быть закончен менее чем через год. Также он отметил необходимость долгосрочного мира, который гарантирует суверенитет Украины, передает 24 Канал.

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Путин тоже должен уступить

Кит Келлог отметил, что США ожидают, что обе стороны – Украина и Россия – должны пойти на какие-то уступки. Экс-генерал объяснил, на какие шаги должен согласиться Путин.

По его словам, это должны быть территориальные уступки. Кроме того, возможно уменьшение количества личного состава в вооруженных силах России.

В качестве примера можно привести альянсы России с Ираном, КНДР и Китаем – этого не было еще несколько лет назад. Сейчас важно, чтобы такие альянсы не формировались.

– отметил Келлог.

К слову, чиновник заверил, что Дональд Трамп не позволит заключить быстрое и слабое соглашение по завершению войны в Украине, и процесс будет поэтапным. США будут посредником в переговорах между сторонами.