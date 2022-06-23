Путин думал заменить Лукашенко, – Пионтковский о выборах в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов играть роль кого угодно, чтобы Владимир Путин его не "убрал". Однако в какой-то момент президент России думал над тем, чтобы его заменить.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что Лукашенко – это гениальный политик, который водит Путина за нос столько времени, сколько последний у власти.

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Обещал и не выполнял

По словам Пионтковского, Лукашенко еще со времени правления Бориса Ельцина каждый год приезжал в Москву, где подписывал новое соглашение об объединении Беларуси с Россией. Потом получал 10 миллиардов долларов в виде скидок на энергоносители и возвращался.

Однако он никогда не был готов сделать то, что от него хотели как Ельцин, так и Путин – изменить свою позицию диктатора европейской страны на территориального руководителя. Как отметил Пионтковский, Лукашенко гениально играл на имперских инстинктах русской элиты.

Лукашенко продавал и продает им надежду на восстановление СССР во всем своем величии, однако это только первый прием. В то же время, второй использует, когда уверяет, что он щит, защищающий Россию от войск НАТО,

– отметил Пионтковский.

Такие "усилия" Лукашенко нуждались в определенной финансовой компенсации от России, поэтому так он и "перебивался". Однако действительно тяжело ему было во время последних выборов в Беларуси.

Путин хотел заменить Лукашенко

На последних выборах президента Беларуси Путин играл не на его стороне. Он думал заменить Лукашенко людьми, которые более привержены объединению с Россией,

– заявил Пионтковский.

По словам публициста, все кандидаты на пост президента Беларуси (Виктор Бабарика и Светлана Тихановская) поощрялись рублем. Как отметил Пионтковский, Сергей Тихановский, который должен баллотироваться вместо жены, был ярким поклонником оккупации Крыма и неоднократно незаконно посещал полуостров после 2014 года.

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"Когда Путин увидел массовые протесты в Беларуси – у него был выбор. В Кремле 2 – 3 дня обсуждали разные варианты, в том числе и поддержать Бабарика", – отметил публицист.

Личное важнее для Путина

Как подчеркнул Пионтковский, если бы Путин поддержал не Лукашенко, то белорусский народ полюбил бы президента России как освободителя от диктатора. С имперской точки зрения ему выгоднее было бы завоевать симпатии белорусов, чтобы потом тихонько их присоединить.

Однако личный вопрос был более важным для Путина. Прецедент свержения президента толпой и уличными протестами был невозможен для него,

– отметил публицист.

Поэтому в Кремле сначала колебались, однако потом решили, что нужно поддержать Лукашенко. Как подчеркнул Пионтковский, сейчас 2 диктатора связаны одной цепью, которая вскоре станет единственной удавкой в виде приговора трибунала над военными преступниками.

Пионтковский рассказал, что Путин хотел заменить Лукашенко: смотрите видео



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