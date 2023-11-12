На некоторых видео точно не он: в России все чаще задумываются о ненастоящем Путине
Тема двойников Владимира Путина остается очень актуальной. У людей появляется немало сомнений относительно того, настоящий ли Путин во время выступлений и поездок, ведь можно заметить существенные различия в каждом появлении диктатора.
Об этом подробнее 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова. Кстати, заметим, что недавно журналисты заметили существенную разницу в двух видео с Путиным, которые появились с разницей в день.
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Россияне все больше сомневаются
Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.
"На некоторых видео точно не он, а младший человек. Не только походка, но и руками он совсем не так машет. Настоящий Путин размахивает только левой рукой, а этот – двумя", – отметила Ольга Курносова.Обратите внимание! Во время визита Владимира Путина в Китай в октябре этого года даже в зарубежных медиа также писали о возможном приезде двойника, а не настоящего Путина. Все из-за не свойственного Путину хода.
Конечно, в этом контексте подбрасывает масла в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Есть удивительные гипотезы. Верхушка, видимо, знает о настоящем и "ненастоящем" Путине. Но, судя по всему, во втором – третьем эшелоне тоже это обсуждают. Это ощущение "а царь-то не настоящий" уже глубже и глубже проникает в русское общество,
– подчеркнула аналитика.
Ольга Курносова о двойниках Путина: смотреть видео
Вброс о "смерти" Путина: что говорят в Украине
- В Главном управлении разведки подчеркнули, что к таким вбросам нужно относиться очень критично. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что информация о якобы смерть Путина ушла из российского телеграм-канала и может быть по каким-то причинам выгодна. Но таким слухам верить не стоит.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также не является сторонником теории, что Владимир Путин умер. Он подтвердил, что в медийном пространстве действительно увеличилось присутствие Николая Патрушева. Но, вероятнее всего, это связано с тем, что дееспособность Путина под вопросом.
- Сами же украинцы на вброс "смерти" Путина отреагировали креативно. Впервые информация о якобы смерти из-за сердечного приступа появилась 28 октября. Не замедлив, в сети начали появляться мемы по этой теме.