На некоторых видео точно не он: в России все чаще задумываются о ненастоящем Путине

Тема двойников Владимира Путина остается очень актуальной. У людей появляется немало сомнений относительно того, настоящий ли Путин во время выступлений и поездок, ведь можно заметить существенные различия в каждом появлении диктатора.

Об этом подробнее 24 Каналу рассказала политическая аналитика Ольга Курносова. Кстати, заметим, что недавно журналисты заметили существенную разницу в двух видео с Путиным, которые появились с разницей в день.

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Россияне все больше сомневаются

Недавно Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. В сети отметили нетипичный ход российского диктатора и предположили, что это был двойник.

"На некоторых видео точно не он, а младший человек. Не только походка, но и руками он совсем не так машет. Настоящий Путин размахивает только левой рукой, а этот – двумя", – отметила Ольга Курносова.

Во время визита Владимира Путина в Китай в октябре этого года даже в зарубежных медиа также писали о возможном приезде двойника, а не настоящего Путина. Все из-за не свойственного Путину хода.

Конечно, в этом контексте подбрасывает масла в огонь Валерий Соловей, известный по модераторству телеграм-канала "Генерал СРВ". Именно оттуда пошли слухи о якобы "смерти" Путина. Он убеждает, что именно двойник заменяет "умершего" президента, а страной за кулисами руководит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Есть удивительные гипотезы. Верхушка, видимо, знает о настоящем и "ненастоящем" Путине. Но, судя по всему, во втором – третьем эшелоне тоже это обсуждают. Это ощущение "а царь-то не настоящий" уже глубже и глубже проникает в русское общество,

– подчеркнула аналитика.

Ольга Курносова о двойниках Путина: смотреть видео

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